¿Tenían razón los árbitros de anular el gol de Alajuelense ante Puntarenas? Comisión de Arbitraje emitió su veredicto

Este fue el festejo de Alejandro Bran ante Puntarenas, que finalmente no contó tras la revisión del VAR.

Alejandro Bran parecía conseguir el gol del triunfo para Alajuelense el viernes anterior contra Puntarenas, en tiempo de descuento. No obstante, el VAR se trajo abajo la anotación por un fuera de juego, y Óscar Ramírez llegó a la conferencia de prensa a “morderse” la lengua para no criticar el arbitraje.

Ramírez dijo esa noche: “Si me pongo a hablar acá y no solo eso, vienen cositas atrasadas, pero no puedo hacer nada... Hablan de milímetros. Si critico, viene la sanción. Nuestra gente va a manejar eso, no es solo hoy, es un arrastre“, afirmó el técnico rojinegro con evidente molestia.

En un anterior partido, contra Guadalupe (empate 0 a 0) la Comisión de Arbitraje dictaminó que los rojinegros habían sido perjudicados por un penal que no les señalaron a favor. No obstante, en un fuera de juego la situación es diferente, porque se marca a través de un sistema automatizado que reduce casi a cero la apreciación subjetiva del árbitro.

Así ocurrió el viernes anterior entre manudos y chuchequeros. En la sala VOR, mientras Bran enloquecía con su festejo, los árbitros VAR Steven Madrial y William Matus revisaron la jugada, incluyendo las acciones anteriores.

Ahí observaron el posible fuera de lugar de Ronald Matarrita al momento de enviar el centro; luego de analizar las líneas correspondientes, ni siquiera llamaron al central Brayan Cruz a revisar en el monitor: de una vez le indicaron la infracción y que el gol no debía contar.

Sin embargo, en la conferencia de prensa el “Macho” no estaba nada convencido. Aún así, dijo que prefería no hablar del arbitraje. ”Es complejo, es difícil porque yo puedo externar cosas y es bravo, puede haber secuelas difíciles (no especificó a qué se refería) y prefiero que sea la gente de acá“, en alusión a que los reclamos debían llegar de la parte administrativa.

Sin embargo, este martes la Comisión de Arbitraje publicó su habitual análisis y ratificó lo que vieron los árbitros y que también se apreció en las transmisión televisiva: las líneas del VAR marcaron con claridad el fuera de juego de Matarrita, por lo que el gol estaba bien anulado. Y las posteriores insinuaciones del técnico rojinegro, en este caso eran totalmente infundadas.