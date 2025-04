Técnico del León se vuelve una ‘fiera’ en contra del presidente de FIFA, Gianni Infantino, por Mundial de Clubes

Falta una semana para la audiencia con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Madrid por la demanda de Liga Deportiva Alajuelense en contra de la FIFA, León y Pachuca por el Mundial de Clubes 2025.

Después de eso, en la semana del 5 de mayo, el TAS también verá las apelaciones de los clubes mexicanos por la decisión de la FIFA de sancionar la multipropiedad y excluir de la competición a los esmeraldas.

Lo más reciente en este caso es que el técnico del Club León, Eduardo Berizzo, literalmente se convirtió en una “fiera” y criticó con todo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Al timonel de los esmeraldas no le hizo nada de gracia que Gianni Infantino se refiriera públicamente a esa intención que tiene la FIFA de realizar un partido de repechaje entre América y LAFC para definir quién ocupará ese lugar que era del Club León.

Valga recordar que en la demanda de Alajuelense, el equipo tico no solo denuncia la multipropiedad, sino que también le pide al TAS que se le nombre en ese espacio que no puede ocupar alguno de los dos equipos en problemas.

En el arbitraje, la Liga argumenta que ese es su derecho, porque por méritos deportivos en cancha es el primer equipo no mexicano y no estadounidense que figura en el ranquin de la FIFA para el Mundial de Clubes 2025 en lo que respecta a Concacaf.

De eso, Gianni Infantino no menciona nada, pero sí habla de los planes sin el Club León, cuando esta historia aún tiene varios capítulos por escribirse.

“No voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidades. Me parecieron imprudentes (las declaraciones), innecesarias e convenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro, a esperar la resolución del TAS”, afirmó Eduardo Berizzo.

El técnico del León añadió que si el mundo fuese como él quisiera, personas como Gianni Infantino no conducirían organizaciones así; porque considera que la FIFA debería demostrar que es una organización íntegra.

“Y no lo es, en el pasado no lo ha sido. Y si no solo con nuestra eliminación, sino con todo esto que supone algún arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va, quiénes no, por qué van equipos, por qué otros se van o te eliminan, mientras no exista una claridad y transparencia sobre eso, siempre seguirán siendo sospechados”, afirmó.

Eduardo Berizzo también señaló que si él no fuese entrenador del León, se quejaría exactamente igual.

“En otras ocasiones le habrá tocado a otro, un reglamento posterior a la clasificación, una decisión sin argumentación. Al día de hoy no sabemos por qué estamos eliminados del Mundial, o mejor dicho, la FIFA.

”La FIFA ya prepara al reemplazante, en vez de esperar al TAS, que es un tribunal libre de justicia. Ojalá no se deje el TAS empapar o condicionar por opiniones como la del presidente de la FIFA, totalmente fuera de lugar, una persona íntegra debió esperar que el TAS falle y luego tiene el tiempo de jugar cualquier partido entre los equipos que se le ocurra del mundo, o a dedo, como hizo, para escoger al Inter de Miami, por ejemplo”, sentenció.

Finalmente, Eduardo Berizzo apuntó que hoy se vive en un fútbol rodeado de unas organizaciones e instituciones que en vez de representar transparencia y ejemplo para todos los ciudadanos, cada vez despiertan más sospechas.

“Nos hacen sentir pequeños frente a lo que pasa, en un fútbol donde todo el mundo debería de sentirse respaldado y sentirse orgulloso parte de, pero a veces te dan ganas de salir corriendo”, concluyó.

