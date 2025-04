Joseph Joseph confiesa el plan de Alajuelense ante cualquier ocurrencia de FIFA sobre Mundial de Clubes

Liga Deportiva Alajuelense se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias en su lucha por lo que considera su claro derecho de ir al Mundial de Clubes y por lo cual presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en contra de la FIFA, León y Pachuca, por multipropiedad.

El presidente del club, Joseph Joseph, confesó el plan de la institución rojinegra ante cualquier ocurrencia de la FIFA, igual o similar a la opción del repechaje entre América y Los Ángeles FC, dos equipos que por cierto quedaron eliminados en la actual Copa de Campeones de Concacaf.

Según manifestó Joseph Joseph en el programa 120 Minutos de Monumental, lo del repechaje no tiene razón de ser y cree que podrá salir esa versión y quién sabe cuántas otras.

“Ya eso vino de FIFA, ya nuestro caso está en el TAS y ahora hay que esperar a ver qué sucede en la audiencia del 23 de abril y qué se resuelve después de eso”, comentó Joseph Joseph, quien dijo que cuando eso trascendió la semana pasada, en Alajuelense no fue ninguna desmotivación.

“Sabemos que puede salir esa versión o alguna otra, pero nosotros sí tenemos claro que vamos a llevar esto hasta el puro final”, citó, palabras que llevan un trasfondo.

“Si hay alguna ocurrencia de estas, porque es una ocurrencia, pues por supuesto que nosotros volveríamos a a presentar un reclamo, claro que sí”, aseguró el presidente de la Liga.

Y se basaría en que según la reglamentación la multipropiedad no se permite, que no puede haber más de dos equipos del mismo país si no son campeones de Concachampions y que el puesto le correspondería al que sigue en la fila no mexicano y no estadounidense, en el ranquin de FIFA del Mundial de Clubes en lo que respecta a Concacaf.

“Así tal cual y en cuanto a un posible partido repechaje es que en ninguna parte del reglamento dice que así se resuelve una plaza vacante, entonces no tiene sentido”, subrayó.

Joseph Joseph manifestó que los abogados de Alajuelense han hecho un trabajo extraordinario, tanto en Costa Rica, con León Weinstok; como con los del bufete español Sportia Law y está convencido de que la Liga se ha dado a respetar.

Joseph Joseph habla sobre el reclamo de Alajuelense por el Mundial de Clubes

En cuanto a la ratificación de la exclusión del León según la resolución del Comité de Apelaciones, dijo que hay argumentos muy sólidos y muy válidos, que son muy similares o iguales a los que Alajuelense habíamos presentado.

“Nuestra posición expuso esta situación ante el mundo, y bueno, por eso estamos en este punto que estamos ahora. Es nada más una batalla del proceso, no es nuestro objetivo final, pero nos hemos dado a respetar en ese punto”, citó.

Muchas personas veían esto al principio como una locura, pero a lo interno de la Liga y por la información que tienen, nunca lo consideraron así, sino que era una batalla que debían dar con posibilidades legales de ganarla, según esos puntos en el ranquin que se los ganaron en la cancha.

“Las opiniones de los diferentes bufetes muy reconocidos en Europa en Derecho Deportivo, todas las opiniones que pedimos, nos confirmaban que estábamos con la razón de hacer ese reclamo. Así que bueno, le dimos para adelante. Entiendo que al principio tal vez alguien podía pensar que no tenía ni pies ni cabeza, pero bueno, creo que ahora esas mismas personas opinan diferente”, indicó Joseph Joseph.

Joseph Joseph elogió el trabajo de León Weinstok para defender a Liga Deportiva Alajuelense y negó que el club tenga alguna relación con David Faitelson. (X de David Faitelson/Fotografía)

Añadió que si están en este proceso y todo lo que han hecho es porque ven posibilidades. En la entrevista, negó que la Liga fuera utilizada por otro equipo para hacer esto, como algunos especulan.

“Según el reglamento, el equipo que puede ir y debe ir en caso de una plaza vacante es Liga Deportiva Alajuelense, entonces no tiene sentido pensar que otro club está usando a la Liga.

”Además puedo confirmar que no hemos tenido ningún contacto con ningún club del mundo relacionado a este caso. Somos nosotros peleando por la Liga nada más”, respondió.

También dijo que es “impensable” que haya quienes crean que Alajuelense contrató a David Faitelson para que les hiciera lobby.

“Yo ni conozco al señor, creo que él tiene su posición desde hace años con el tema de la multipropiedad en México, y ha sido congruente con lo que él ha pensado durante años”, señaló.

El presidente manudo contó que la comunicación de León Weinstok con el bufete en España es muy fluida, varias veces al día, y que todo este proceso lo ha llevado él.

“Yo no soy abogado, sería una irresponsabilidad si yo me pongo... A veces pregunto cosas obviamente y quiero entender bien el caso y así, pero todos los detalles de qué presentar, los escritos que se presentan y todo eso ha sido liderado por León Weinstok”.

”A la audiencia lógicamente a a ir León; voy a ir yo como presidente y va Juan Carlos Tristán como fiscal de la asociación. Él es el representante de los asociados de Liga Deportiva Alajuelense para vigilar todo el proceso, y por supuesto vigilar cómo enfrentamos el caso”, comentó. Junto a ellos irán Alberto Ruiz de Aguiar y Botond Pinter, de Sportia Law.

“Yo me voy este viernes, pero tengo un viaje de trabajo antes; yo llego el 21 de abril a Madrid; Juan Carlos y León también llegan el 21. Creo que hay reunión el 21 y el 22 con los abogados y la audiencia es el 23″, exteriorizó.

Sobre la audiencia en sí, Joseph Joseph dijo que van testigos y que es oral. Incluso, él mismo preguntó cuánto puede durar, porque tiene otro viaje de trabajo después y la respuesta fue que puede ser medio día, o el día completo.

