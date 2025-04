Gianni Infantino, presidente de FIFA, ignora una vez más a Alajuelense al hablar del Mundial de Clubes

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, ya había advertido que en la institución rojinegra tienen muy claro lo que harán ante cualquier ocurrencia de la FIFA en el caso del Mundial de Clubes 2025, porque viene la etapa trascendental para que se aclaren los nublados.

La Liga demandó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a la FIFA, León y Pachuca después de que no había respuesta a sus reclamos, haciéndole ver al ente rector del fútbol mundial que irrespetaba su propio reglamento, en el que se prohíbe la multipropiedad entre los participantes del Mundial de Clubes, y tanto los tuzos como los esmeraldas, tienen nexos entre sí a través de Grupo Pachuca.

Además, Alajuelense argumenta que al tener que excluirse a uno de los dos clubes mexicanos, esa plaza debe ser suya, en vista de que la Liga es el primer equipo no mexicano y no estadounidense que aparece en el propio ranquin del Mundial de Clubes elaborado por FIFA para Concacaf entre 2021 y 2024.

LEA MÁS: Alajuelense recibirá información clave de FIFA, León y Pachuca antes de audiencia ante el TAS por Mundial de Clubes

Sin embargo, a estas alturas, en la cuenta regresiva para la audiencia del TAS que será el 23 de abril en Madrid, Gianni Infantino sigue ignorando referirse a esa cita, correspondiente a la demanda que entabló Alajuelense.

Por si fuera poco, por primera vez, el propio jerarca de la FIFA habló públicamente sobre esa posibilidad de que se haga un partido de repechaje entre América y Los Ángeles FC, para sustituir al Club León, que es el excluido en este momento.

Joseph Joseph habla sobre el reclamo de Alajuelense por el Mundial de Clubes

“Por el caso del León, el caso va a ser decidido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el 5 o 6 de mayo. Entonces, en un par de semanas vamos a tener la decisión final y definitiva del TAS, que por supuesto vamos a respetar”, afirmó Gianni Infantino en un evento que se realizó en Atlanta, Estados Unidos.

LEA MÁS: Gianni Infantino, el presidente de FIFA, dio pista importante a Alajuelense

Fue una respuesta a una pregunta específica que recibió sobre el Club León, pero para la Liga, la clave pareciera estar en esa última parte, donde Infantino indica que respetarán la decisión del TAS.

Según Infantino, lo que se está viendo es si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, de excluir al Club León.

Y si eso pasa, indicó que el camino a seguir sería “posiblemente jugar un partido, un playoff entre el equipo que perdió la final de Champions (Copa de Campeones de Concacaf) con el León, que es LAFC; y el siguiente equipo en el ranquin, que es el América”.

Aquí el momento en el que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirma el repechaje entre el @ClubAmerica y el @LAFC. pic.twitter.com/T6TfeUyq4L — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 15, 2025

A lo que no se refiere Gianni Infantino fue a lo que el TAS dio a conocer días atrás, en el sentido de que se está tramitando un procedimiento arbitral en relación con la apelación presentada por la Asociación Liga Deportiva Alajuelense (LDA) contra el Club León, Club de Fútbol Pachuca y FIFA.

El propio TAS indicó que los rojinegros alegan que la participación del Club León y el Pachuca en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 es contraria al reglamento y que uno de los clubes, o ambos, deben ser excluidos de la competición. Y que además, Alajuelense pide ser admitido en la competición en reemplazo del Pachuca o el Club León.

Para eso será la audiencia del 23 de abril en Madrid; mientras que para la semana del 5 de mayo se verán las apelaciones de los esmeraldas y los tuzos contra la FIFA.

¿Qué piensan en Alajuelense sobre la opción del repechaje América vs. LAFC?

Antes del partido entre Guanacasteca y Alajuelense, el directivo rojinegro León Weinstok atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y entre varias preguntas, le consultaron qué pensaba sobre esa posibilidad de un repechaje entre América y LAFC.

El abogado mencionó que primero no es algo confirmado, entonces en la Liga les resulta difícil manifestarse de forma contundente al respecto, porque no se trata de algo concreto. Sin embargo, detalló que al revisar los reglamentos, no han encontrado ningún tipo de sustento que respalde la creación de ese encuentro, porque no se establece en ningún lado.

“Pero manifestarnos más allá de eso es difícil, porque es algo que la misma FIFA en el comunicado que hicieron indican que es algo que están evaluando nada más”, afirmó León Weinstok en Columbia.

Contó que el camino para llegar a esta recta final no ha sido fácil y recalcó que desde el inicio, la Junta Directiva de la Liga decidió que si iban a empezar el proceso, iban hasta el final. Y para eso se trazaron las hojas de ruta.

“No ha sido fácil y queda camino, se han logrado cosas; pero no se ha logrado el principal objetivo y seguimos trabajando en eso. El objetivo principal es poder ir al Mundial de Clubes, de eso no hay duda.

”Ahora bien, uno no puede pensar que buscar algo tan grande, si no se logra el objetivo a uno lo pueden tildar del contrario y de fracaso. Fracaso hubiera sido ni siquiera intentarlo, ni siquiera dar el paso, o dar el paso al frente”, aseguró León Weinstok.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.