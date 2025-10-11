Técnico de Nicaragua no perdona a jugadores y los deja fuera del partido contra la Selección de Costa Rica

Byron Bonilla es uno de los jugadores de la Selección de Nicaragua que le harán frente al partido del lunes 13 de octubre contra la Selección de Costa Rica.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa cumplió lo que dijo y castigó a los jugadores de la Selección de Nicaragua que no estuvieron a la altura el jueves pasado en Managua, en el partido eliminatorio contra Haití, donde cayeron por 0-3.

El seleccionador pinolero no habló al calor del momento producto de una derrota que no se esperaba de esa manera; sino que cuando el chileno dijo que habría jugadores que ni siquiera estarían en la suplencia ante Costa Rica, porque ni viajarían para el juego del lunes 13 de octubre, su decisión ya estaba tomada.

La Selección de Nicaragua difundió un comunicado oficial en su perfil de Facebook, en el que indica que el cuerpo técnico incorporó a Marlon López y Ariel Arauz al grupo; mientras que Matías Belli y Jacob Montes no realizarán el viaje a Costa Rica.

Además, Melvin Hernández y Steven Cáceres, quienes permanecían concentrados con el representativo pinolero, tampoco formarán parte de la delegación que enfrentará el encuentro contra la Tricolor.

Los convocados por Nicaragua para el partido ante la Selección de Costa Rica

Miguel Rodríguez, Alyer López, Brandon Mayorga, Josué Quijano, Júnior Delgado, Óscar Acevedo, Anyelo Velásquez, Emmanuel Gómez, Ebert Martínez, Cristian Reyes, Justing Cano, Henry Niño, Jason Coronel, Jonathan Moncada, Marlon López, Bancy Hernández, Júnior Arteaga, Ariel Arauz, Byron Bonilla, Juan Barrera, Jorge García, Widman Talavera y Ariagner Smith.

La tabla de posiciones en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf

Después de tres partidos disputados en el grupo C, en la última ronda de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, Haití y Honduras coleccionan 5 puntos, Costa Rica tiene 3 unidades y Nicaragua registra un punto.