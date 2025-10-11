Puro Deporte

Técnico de Nicaragua no perdona a jugadores y los deja fuera del partido contra la Selección de Costa Rica

Conozca los 23 elegidos por Marco Antonio Figueroa para jugar el partido eliminatorio contra la Selección de Costa Rica en el Estadio Nacional

Por Fanny Tayver Marín
Byron Bonilla es uno de los jugadores de la Selección de Nicaragua que le harán frente al partido del lunes 13 de octubre contra la Selección de Costa Rica.
Byron Bonilla es uno de los jugadores de la Selección de Nicaragua que le harán frente al partido del lunes 13 de octubre contra la Selección de Costa Rica. (Facebook Selección de Nicaragua/Selección de Nicaragua)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

