Stanley Menzo, técnico de Surinam, pide calma: ‘Muchos creen que golearemos 3-0 a El Salvador’

Stanley Menzo es el técnico de la Selección de Surinam. Él sueña con la clasificación al Mundial 2026.

Surinam recibirá a El Salvador en medio de una gran fiesta por el furor que desata el sueño mundialista, a tal punto de que el seleccionador de Surinam, Stanley Menzo, se vio obligado a frenar la creciente euforia que rodea a su equipo de cara al partido de este jueves 13 de noviembre por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

El técnico neerlandés intentó rebajar las expectativas de una afición que ya da por sentada una victoria por goleada.

LEA MÁS: Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones en Centroamérica y el Caribe (eliminatoria de locos en Concacaf)

“Muchos dan por hecho que golearemos a El Salvador por al menos 3-0 y que además haremos un despliegue técnico impresionante. Tengo que asegurarme de que los jugadores no se confíen demasiado.

”De mí depende quitarles presión. Vamos a jugar con control e intentar dominar”, explicó Menzo, consciente del entusiasmo desbordado, en declaraciones publicadas por el medio De Volkskrant.

El estratega, que está a las puertas de su partido número 28 al frente de la selección, enfatizó que el equipo está totalmente concentrado en el objetivo histórico de la clasificación, sin permitir distracciones.

“Estamos a las puertas de dos partidos cruciales donde podemos hacer realidad nuestro sueño. Así de simple. Ni más ni menos”, declaró Stanley Menzo en ESPN.

Ahí mismo indicó que el principal objetivo es evitar complicaciones, buscando la clasificación directa para “evitar un posible segundo puesto en la fase de grupos y en la repesca intercontinental”.

LEA MÁS: El Caribe estará en el Mundial 2026: Estas son las selecciones con mejores opciones

Stanley Menzo destacó que cuenta con una plantilla en óptimas condiciones, fruto de la supervisión constante de su cuerpo técnico.

En Surinam, el ambiente refleja la magnitud del momento, con las entradas para el partido agotadas en segundos.

“Esto tiene dos vertientes, me da pena por toda la gente que no tiene entradas ahora, pero que siempre ha estado ahí. Por otro lado, el ambiente está vivo.

”Eso significa que Natio (apodo de la selección de Surinam) está vivo en la comunidad. Para eso lo hacemos. Esperamos que la gente se sienta orgullosa. Y, al parecer, así es, porque todos están ahí. Eso solo puede ser positivo”, expresó el entrenador.

LEA MÁS: Jorge Luis Pinto entra a la cancha y revive frase legendaria antes del crucial partido Haití vs. Costa Rica

Además, fue enfático que lograr la clasificación al Mundial sería el punto culminante de su carrera.

“Personalmente, creo que es la guinda del pastel de mi carrera deportiva. Como futbolista profesional, he tenido momentos memorables... Pero esta sería la experiencia definitiva como entrenador. Se puede ganar la Champions League o ser campeón del mundo, pero esto sería lo máximo para mí: clasificar para el Mundial con Surinam”, señaló con emoción.

Finalmente, el técnico lanzó un llamado a la calma a la afición local, recordando los incidentes del partido anterior en El Salvador.

“No creemos que sea un problema interno del equipo ni que debamos rectificar algo. La última vez, ya hablé con el equipo y la afición. Si empezamos a provocar, nos enfrentaremos a un rival decidido a ganarnos. Hay que ser inteligentes”, concluyó.

El partido de este jueves 13 de noviembre entre Surinam y El Salvador empezará a las 4 p. m. y se jugará en el Estadio Franklin Essed, en Paramaribo.

Grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf