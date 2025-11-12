El Caribe estará en el Mundial 2026: Estas son las selecciones con mejores opciones

La afición de Curazao se ilusiona con la posibilidad de acudir al primer Mundial de su historia. El Caribe podría tener incluso más de un representante.

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones y el Caribe tendrá asegurado al menos un representante: vea cómo marchan las opciones de las selecciones antillanas que mantienen vivo el sueño de estar en la gran fiesta del fútbol.

Grupo A: Surinam sigue dando la gran sorpresa, por encima de sus tres rivales centroamericanos. Es el líder de la cuadrangular, empatado con Panamá en seis puntos pero con más goles a favor.

Le falta visitar a El Salvador y recibir a Guatemala. Dependen de sus propios resultados y, en el peor de los casos, podrían optar por un cupo al repechaje. Ir al Mundial sería más que histórico para un país de apenas 640.000 habitantes.

Grupo B: Como los cuatro participantes son del Caribe, aquí es donde esta región del planeta tiene garantizado un boleto. Jamaica es líder con nueve puntos, seguido del sorprendente Curazao con ocho, que de momento está superando al favorito Trinidad y Tobago (cinco).

En el fondo de la tabla está Bermudas, con cero unidades. Jamaica recibirá a Curazao en la última fecha, en lo que será una auténtica final.

Grupo C: Haití le está dando la pelea a equipos fuertes de Centroamérica como Costa Rica y Honduras. Los haitianos son terceros con cinco puntos, a uno del segundo lugar (ticos) y tres del primero (catrachos). El partido de este jueves, cuando reciben a Costa Rica, será vital para definir su futuro.

Las participaciones más recientes del Caribe en los mundiales se limitan a Jamaica en 1998 y Trinidad y Tobago en 2006. Es decir, en Norteamérica 2026 se romperá una ausencia de dos décadas.

Echando atrás la memoria, Haití estuvo en Alemania 1974, y todavía más atrás, Cuba participó en la edición de Francia 1938, sin necesidad de pasar por la eliminatoria.

Otros países de la región se habían inscrito (entre ellos Estados Unidos y Costa Rica), pero se retiraron como protesta por la decisión de FIFA de jugar el Mundial en Europa por segunda vez seguida (después de Italia 1934), en lugar de alternar con América.

Así va el grupo A

Así marcha el grupo A en la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, luego de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Así va el grupo B

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, después de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Así va el grupo C