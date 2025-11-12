Puro Deporte

El Caribe estará en el Mundial 2026: Estas son las selecciones con mejores opciones

El Mundial del 2026 tiene asegurado un representante del Caribe como parte de la eliminatoria de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
La afición de Curazao se ilusiona con la posibilidad de acudir al primer Mundial de su historia. El Caribe podría tener incluso más de un representante.
La afición de Curazao se ilusiona con la posibilidad de acudir al primer Mundial de su historia. El Caribe podría tener incluso más de un representante. (TIM WARNER/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eliminatorias ConcacafMundial 2026Eliminatoria Mundialista
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.