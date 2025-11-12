Vea el tenso momento donde el Fantasma Figueroa trata de forma despectiva a una periodista

“Fantasma” Figueroa llama ‘Piedra’ a periodista nicaragüense y esta le responde.🔥🇳🇮💣 pic.twitter.com/Ba3TBPJPtg

El entrenador de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Fantasma Figueroa, vivió otro momento tenso al frente del combinado pinolero, al expresarse de forma despectiva hacia la periodista del Canal 2 de Nicaragua, Sara Flores.

Durante la conferencia de prensa, de este miércoles 12 de noviembre, previo al partido entre Honduras y Nicaragua, por la penúltima fecha de la eliminatoria de la Concacaf, la comunicadora le realizó una pregunta al técnico chileno.

El estratega le respondió de manera altanera. Ante esto, la periodista —que había hecho la consulta sin mencionar su nombre— no dudó en reclamarle.

El técnico de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, tuvo un nuevo problema con la presa nicaragüense. (Cortesía/Cortesía)

—¿Con qué momento de su proceso se queda Marco Antonio Figueroa?, preguntó Flores.

El chileno, quien durante la conferencia se mostró incómodo y evasivo con las consultas, contestó:

“El cargo está ahí. Lo único que les puedo pedir es que sigan por el mismo camino, porque fue pesado y tuvo piedras, como la piedra que está hablando sin razón (aludiendo a la periodista). Entonces, hay cosas que mucha gente no sabe del esfuerzo…”.

Flores, visiblemente molesta, interrumpió a Figueroa:

“Profesor, cuando usted se refiere a alguien, diga su nombre. Aquí en Nicaragua somos muy pocas las periodistas mujeres. No le diga ‘roca’ a nadie”.

A lo que Figueroa respondió:

“No sé cómo te llamas, no sé cómo te llamas”.

La periodista replicó:

“Sí, tiene razón. Mucho gusto, Sara Flores, de Canal 2”, —y se dio la vuelta—.

El técnico añadió:

“Mucho gusto, Marco Figueroa. Y perdona por no decirlo”.

Sin embargo, la comunicadora volvió a reclamar:

“No tiene por qué decir ‘roca’; puede decir ‘la periodista que está atrás’, porque estamos súper llenos en la sala donde se realiza la conferencia de prensa”.

Figueroa insistió:

“Por eso uno se acerca y levanta la mano. Así de fácil. No hay que tirar bombas desde allá atrás”.

Figueroa es conocido por sus explosivas conferencias de prensa. Antes del primer partido de la eliminatoria, contra Costa Rica, hasta cuestionó a Keylor Navas por su edad, aunque luego se disculpó y dijo que había sido para desviar la presión.