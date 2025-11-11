El Salvador vs. Surinam: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias Concacaf

El duelo entre El Salvador y Surinam se presenta como una parada decisiva en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la región de Concacaf.
Ambas selecciones están en momentos de alta tensión: El Salvador busca reivindicarse tras una derrota reciente y Surinam quiere confirmar su buen paso en el grupo.
Cuándo y dónde
- Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025.
- Lugar: Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, en Paramaribo, Surinam.
- Hora en Estados Unidos:
- 5 p.m. ET (Este)
- 4 p.m. CT (Central)
- 2 p.m. PT (Pacífico)
Lo que se juega cada equipo
- El Salvador necesita sumar los tres puntos para mantenerse vivo en su aspiración de clasificación directa o al menos acceder al repechaje. Una nueva derrota complicaría mucho su panorama.
- Surinam llega motivado, con el objetivo de ampliar la ventaja en el grupo y asegurar una posición ventajosa para la lucha por los cupos.
- Históricamente, El Salvador mantiene un registro favorable ante Surinam, pero en el contexto actual del grupo, cada error puede resultar decisivo.