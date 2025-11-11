Puro Deporte

El Salvador vs. Surinam: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias Concacaf

El Salvador enfrenta a Surinam por las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conozca la hora de inicio, el escenario del partido y la importancia del duelo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Con ambos conjuntos luchando por posicionarse en la zona de clasificación, el duelo promete intensidad, pasión local y un escenario decisivo para los sueños mundialistas.
Con ambos conjuntos luchando por posicionarse en la zona de clasificación, el duelo promete intensidad, pasión local y un escenario decisivo para los sueños mundialistas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEliminatoriasEliminatorias Mundial 2026Mundial 2026FIFA
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.