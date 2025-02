¡Sin miedo! Periodista decidió defender desde cama de hospital la libre expresión en el fútbol

Adrián “El Cazador” Barboza cuenta que su teléfono no para de sonar luego de presentar un recurso de amparo contra la Federación Costarricense de Fútbol y la Comisión Disciplinaria por la polémica “ley mordaza”, que rige desde esta temporada y coarta la libertad de expresión de los protagonistas del balompié nacional.

Hace unos días, el experimentado comunicador se sometió a su cuarta operación de rodilla. Mientras estaba en la cama del hospital, aprovechó para leer libros y analizar algunas situaciones.

Fue en ese momento cuando tomó la decisión, al reflexionar sobre cómo era posible que en este país se intentara coartar la libre expresión de técnicos, jugadores y dirigentes.

“Me asesoré, empecé a redactar documentos y el 11 de febrero me levanté y lo fui a presentar a la Sala Constitucional en Sabana Sur”, relató Adrián Barboza.

Antes de hacerlo, consultó con su abogado personal, quien le dio luz verde y coincidió con el comunicador en que no puede ser posible que se sancione a técnicos, jugadores y dirigentes con ¢1.000.000 solo por afirmar que el arbitraje fue malo o por manifestar su desacuerdo con determinada situación.

“Con José Giacone están inventando más de la cuenta y les ha pasado a varios. Un presidente de un equipo grande me llamó y me preguntó por qué hasta ahora lo presenté. Le respondí que yo estaba esperando que alguno de ellos lo hiciera o que tomaran alguna medida”, apuntó.

La sanción a José Giacone fue la gota que derramó el vaso

Adrián Barboza veía cómo pasaba el tiempo y nadie hacía nada, mientras la “ley mordaza” volvía a aparecer como una de las secuelas del clásico. Alexandre Guimaraes optó por morderse la lengua, mientras que José Giacone sí hizo referencia a los árbitros.

“No le voy a pedir explicación a los árbitros, porque ante cualquier interpretación que se haga me sancionan. Es más, con esta declaración que hago de que los cuatro minutos de reposición son vergonzosos, tal vez me repercuta. Sin embargo, basta ya y es que no entiendo quién mide esto y si es la gente del VAR. Tenía entendido, por lo que hablé con el cuarto árbitro, que eran siete minutos de reposición, pero después de arriba le dijeron que eran cuatro”, señaló José Giacone.

Debido a esas palabras, el técnico del Saprissa fue multado con ¢1.000.000 por referirse al arbitraje en términos ofensivos y peyorativos, según el artículo 44 Bis del Reglamento Disciplinario.

¿Qué dice el artículo 44 Bis?

El polémico artículo, incluido en el reglamento desde la temporada 2024-2025, se refiere a las “manifestaciones peyorativas, ofensivas y despectivas en contra del arbitraje”.

Ahí se estipula que quien se refiera a los árbitros, al cuarteto arbitral y/o a la Comisión de Arbitraje y sus miembros de manera peyorativa, en son de burla, de forma despectiva u ofensiva, a través de medios de comunicación o redes sociales, será sancionado con una multa de ¢1.000.000 en la primera ocasión, ¢2.000.000 en la segunda y, en la tercera y siguientes, con una multa de ¢3.000.000.

Adrián Barboza se atrevió a dar el paso

Sin revelar el nombre del presidente del equipo grande que lo llamó preguntándole por qué no había presentado antes el recurso de amparo, Adrián Barboza le respondió que había esperado a que alguno de ellos lo hiciera desde hacía tiempo.

“Pero como nadie se animó, a mí no me da temor de nada y espero que esto pueda fructificar para el bien de los jugadores, entrenadores y dirigentes, y que no sigan haciendo del fútbol lo que les da la gana”, aseguró Adrián Barboza.

Contó que, además de técnicos, dirigentes y futbolistas, también lo han llamado abogados para ofrecerle su apoyo en caso de necesitarlo.

“Algunas personas me preguntan si no tengo temor de que la Federación tome represalias en mi contra. Tengo 52 años de ejercer el periodismo, soy agremiado del Colegio de Periodistas y me amparan ahí. Si por esto tienen que sacarme del fútbol, me voy tranquilamente”, afirmó.

Adrián Barboza presentó el recurso de amparo el 11 de febrero.

Según Adrián Barboza, su único interés es evitar que se perjudique a jugadores, técnicos y dirigentes, y que el fútbol pueda recomponerse.

Todo esto ocurre mientras él continúa su recuperación. Hace un año, el periodista sufrió un accidente grave.

“Una moto me levantó por San Francisco de Dos Ríos y me dañó la rodilla. Ya voy por la cuarta operación, porque me han puesto rodillas, pero mi cuerpo las rechaza. Ahora me hicieron una aleación de varios productos.

”Espero en Dios que ya pueda caminar bien, fue un accidente; pero como fui jugador, en Segunda División y en canchas abiertas, uno sufre desgastes de rodilla y lo del accidente me terminó de volcar esto. Pero aquí estoy, a mis 68 años aquí sigo adelante”, concluyó Adrián Barboza.