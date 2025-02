Gerente de Saprissa explota contra la sanción a José Giacone y lanza una advertencia sobre el arbitraje

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, alzó la voz para defender a José Giacone, técnico del equipo, quien fue sancionado con ₡1.000.000 por referirse al arbitraje en términos ofensivos y peyorativos.

“Defendemos a José Giacone porque él habla con las pruebas. Podemos hacer un listado de los minutos que se acumularon durante ese partido (clásico) y él pone un ejemplo: solamente en una lesión hubo casi tres minutos de atraso, y después hubo otros atrasos por lesiones y otras situaciones”, dijo Chinchilla en declaraciones a Teletica Radio.

Chinchilla añadió que no se pondrá a discutir si los comentarios de Giacone son ofensivos o peyorativos (que indica una idea desfavorable, despectivo, ofensivo, despreciativo), pero afirmó que en Saprissa creen que no lo son.

Gustavo Chinchilla destacó que ningún reglamento de ninguna institución o empresa puede reñir con los principios constitucionales del país.

“En nuestros chats de directivos, donde tenemos abogados, se conversó sobre este tema. Ningún reglamento puede ir en contra de los derechos constitucionales de los costarricenses, ese es un tema importante a revisar. No es posible que tengamos un reglamento que riña con eso, si es que así es”, opinó Chinchilla.

El gerente de los morados dijo estar preocupado porque no le gusta lo que observa en el arbitraje.

“Nos preocupa que, desde hace un mes y medio que se fue don Horacio, no nos gusta lo que vemos. Tiene que haber mucha transparencia, creo que hay un problema serio de credibilidad”, indicó Chinchilla.

Jose Giacone, técnico del Deportivo Saprissa. El timonel fue sancionado por sus declaraciones contra los árbitros en el clásico.

Chinchilla añadió que Saprissa, en la figura de Juan Carlos Rojas, ha sido impulsor de la transparencia en el arbitraje.

“Hace cuatro o tres torneos, Juan Carlos y otros presidentes impulsaron la necesidad de que, en partidos de este nivel (clásicos), se designara una terna de cuatro o cinco árbitros y entre ellos se eligiera quién iba a ser el árbitro. Démosle transparencia y credibilidad a las cosas. Hay áreas grises: por ejemplo, el cuarto árbitro dice a nuestro cuerpo técnico que se van a reponer siete minutos y, de pronto, se cambia esa instrucción. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué no hay transparencia? Creemos que hay un retroceso desde que se fue don Horacio Elizondo”, comentó Gustavo Chinchilla.

¿Qué dijo José Giacone?

“No le voy a pedir explicación a los árbitros, porque ante cualquier interpretación que se haga me sancionan. Es más, con esta declaración que hago de que los cuatro minutos de reposición son vergonzosos, tal vez me repercuta. Sin embargo, basta ya, y es que no entiendo quién mide esto y si es la gente del VAR. Tenía entendido, por lo que hablé con el cuarto árbitro, que eran siete minutos de reposición, pero después, desde arriba, le dijeron que eran cuatro”, expresó José Giacone en la conferencia de prensa luego del partido en el que Saprissa empató 1-1 contra Alajuelense.

