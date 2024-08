Expresidente del Tribunal Disciplinario cree que Hernán Medford, Yosimar Arias y Johan Condega no merecían multa

La multa de ¢1 millón por hablar de los árbitros que se estrenó en el partido entre Saprissa y Guanacasteca genera todo un debate y expone cuestionamientos sobre una “ley mordaza” en el fútbol.

Todo surge con la aparición del artículo 44 Bis en el Reglamento Disciplinario, referente a manifestaciones peyorativas, ofensivas y despectivas en contra del arbitraje.

Ahí se señala que quien se refiera a los árbitros, al cuarteto arbitral y/o a la Comisión de Arbitraje y sus miembros de manera peyorativa, en son de burla, de forma despectiva u ofensiva a través de medios de comunicación o por medio de redes sociales, se sancionará con una multa de ¢1 millón la primera ocasión, la segunda ocasión con una multa de ¢2 millones y la tercera vez y siguientes con una multa de ¢3 millones. También estipula que para la sanción descrita en este artículo, el Tribunal podrá actuar a solicitud de parte o de oficio.

“Yo creo que el mismo Tribunal Disciplinario no está interpretando el artículo de manera correcta, porque lo que se buscaba era proteger a la industria, proteger a la Unafut y a los árbitros. Pero hay que interpretar qué es lo que se quiere: que no haya ofensas subidas de tono, que no haya comentarios fuera de lugar; no que no se pueda decir nada”, manifestó el expresidente del Tribunal Disciplinario, Luis Diego Corella.

LEA MÁS: Equipos de fútbol pueden evitarse multas millonarias y pérdida de puntos con algo elemental

Su lectura es que por cualquier comentario se implementó la multa, que fue estrenada por Yosimar Arias y luego aplicada a Johan Condega. Según él, ninguno de los dos dijo algo fuera de lugar como para ser castigado.

Yosimar Arias se convirtió en el primer personaje del fútbol en ser multado con el artículo 44 Bis del Reglamento Disciplinario.

Luis Diego Corella: ‘Le están quitando al fútbol un elemento indispensable que es la polémica’

“Le están quitando al fútbol un elemento indispensable que es la polémica, y que es parte del deporte. Esa polémica y esos comentarios, mientras no sean ofensivos, no tienen por qué ser sujetos de una sanción, y me parece que el Tribunal, hasta el momento, lo que ha hecho es extralimitarse en la interpretación de ese artículo”, detalló Luis Diego Corella.

Para él, desde que arrancó el campeonato y al escuchar con atención las declaraciones de los diferentes protagonistas, todo ha transcurrido con normalidad.

“Yo no he visto, hasta el día de hoy, en ninguna conferencia de prensa que se ofenda la integridad de una institución o la integridad de una persona en específico. Lo que yo interpreto es que los comentarios han sido normales, ninguno subido de tono ni ofensivo”.

Por eso, él insiste en que es el propio Tribunal Disciplinario el que no ha sabido interpretar el espíritu de ese artículo, que corresponde a una norma adoptada porque Concacaf y FIFA ya la han implementado.

“La norma en sí no es mala; lo que es incorrecto hasta ahora es la interpretación que ha dado el Disciplinario para sancionar”, recalcó.

Luis Diego Corella hace una recomendación a la Unafut y al Tribunal Disciplinario

Luis Diego Corella recomendó que los personeros de la Unafut deberían sentarse con los miembros del Comité Disciplinario y explicar el espíritu de la norma, la razón de la norma, para que la interpretación sea la correcta.

“No es la norma en sí, es la interpretación que le están dando como ofensivo a términos que, hasta el día de hoy, en ninguna conferencia de prensa he visto algo ofensivo en contra de la Unafut, del árbitro, ni de la industria del fútbol en general. Han valorado esto muy subjetivamente, porque no es que ya nadie puede hablar, porque entonces más bien la norma estaría coartando la libertad de expresión”, aseguró.

Luis Diego Corella (izquierda) fue presidente del Tribunal Disciplinario hace varios años. En la imagen lo acompaña el abogado José Cabezas. (Fanny Tayver)

Mencionó que el problema es más serio si se contempla que al convocar a una rueda de prensa se coarta tanto al que entrevista como al entrevistado.

“Va en un doble sentido, porque entonces, vos, si preguntás porque tenés alguna duda, nunca te van a dar respuesta, porque dirán: ‘Me sancionan’, y se acabó. Se está coartando el derecho del periodista de tener información o acceso a una respuesta a una pregunta. Es un doble sentido de limitar la conferencia o las declaraciones en general”.

Como expresidente del Tribunal Disciplinario y como abogado, Luis Diego Corella destacó que, inclusive, hay otros artículos que regulan la situación y que la normativa aplicada en otras latitudes busca proteger, pero no limitar.

“Hay un hilo conductor que lo están queriendo quitar y es que no se pueden referir a ellos, y eso no es el espíritu de la norma. Es que usted no ofenda ni dañe, y yo insisto, hasta el día de hoy no he visto una conferencia de prensa de alguna persona que dañe la imagen de un árbitro, de la Unafut o de la Federación.

“La crítica educada, la crítica inteligente, sirve para mejorar y eso no tiene por qué ser sancionado. Yo he visto que ha habido crítica razonada, inteligente, que es muy diferente a ofender. Esa es la parte que no ha sabido discernir correctamente el Tribunal”, recalcó Luis Diego Corella.

Las palabras de Johan Condega, Yosimar Arias y Hernán Medford por las que recibieron multa

Yosimar Arias

Después del partido entre Saprisssa y Guanacasteca, Yosimar Arias estaba molesto porque sintió que el referato perjudicó a los nicoyanos. Con lo que manifestó, estrenó la multa de ¢1 millón, pues el Tribunal Disciplinario consideró que se refirió al arbitraje en términos despectivos, luego de recibir una consulta sobre la próxima llegada del VAR.

¿Qué dijo el gerente deportivo de la ADG? “No voy a hablar de los árbitros, vamos a hablar de las jugadas en específico y yo les pregunto a ustedes: ¿El gol de nosotros estaba offside? No. El penal, ¿fue penal?. Sí. ¿El tercer gol de Saprissa estaba bien? No sé cómo hubiera quedado el partido, si quiere hacemos las matemáticas y creo que habríamos ganado 2-1, pero el creo o lo que yo piense, ya pasó. Ganó Saprissa y los felicito”, aseguró Yosimar Arias.

También destacó que el VAR ayudará a los equipos no tradicionales a competir más, por muchas razones.

“Nos atacan más y los árbitros a la hora de que pasan muchas jugadas, en muchas se equivocan y ya con el VAR, en el momento en el que se equivoquen hay que quitar el VAR, a los árbitros, o quitarlos a los dos juntos, porque ya sería un descaro. Me gustaría que hoy hubiera empezado el VAR, porque ya fuimos afectados”.

Además, expresó que algunas personas señalarán que cuando los errores arbitrales favorecen a Guanacaste no dice nada. Sin embargo, según él, eso pasa muy poquito.

“Cada vez que se equivocan siempre es a favor del otro equipo. De Guanacasteca yo puedo decir tres o cuatro veces nos ayudaron, o se equivocaron (en su favor) y en diez o doce nos afectaron. Primer partido y ya dos errores (...). Listo, no hablo más de los árbitros”.

Johan Condega

El Tribunal Disciplinario determinó que Johan Condega se refirió al arbitraje en términos ofensivos después del empate 1-1 entre Alajuelense y Santa Ana. Por eso lo multó con ¢1 millón.

“Tuvimos un penal muy claro, eso es lo que a nosotros nos pasará factura, esos penales no los van a pitar, vamos a ser claros, no estoy hablando de los árbitros, pero esos penales nos los van a pitar, si hubiera sido al revés es penal.

”Por supuesto, fueron dos penales, el de Cheves y Bryan Astúa al final, porque si hubiera sido de la Liga con el grito de la gente los marca, ahí es donde condiciona a un equipo que viene de la Liga de Ascenso”, expresó Johan Condega, quien también aseguró que los árbitros lo condicionaron desde la revisión en camerinos.

Hernán Medford

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol consideró que Medford utilizó términos “groseros y ofensivos” para referirse a la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

Hernán Medford se enfrascó en un cruce de palabras con el futbolista de Guanacasteca Johan Venegas y al final, fue al técnico al que sancionaron por arremeter contra la Unafut y lo multaron con ¢500.000.

“Esto es un desorden; sigue siendo un desorden de la Unafut. Tengo que decirlo así, porque nos programan a las 3 p. m. y de repente nos cambian el horario. No sé por qué les cuesta sentarse y planificar, porque esto no se ve en ningún lado del mundo y es fácil hacerlo”, expresó el técnico de Sporting.

Luego se dirigió directamente a Venegas: “Le voy a mandar un mensaje a Johan: el que manda acá es la Unafut. Ellos pusieron el partido a las 3 p. m., y qué vamos a hacer nosotros. La planificación no era así, pero luego lo cambian todo. Que no nos reclamen a nosotros, que lo hagan con Unafut, porque ellos son los que programan. La televisora también debería ayudar un poco con eso.

”Nos piden ser serios y esto es un enredo. Yo no juego con esas cosas de poner un partido a cierta hora para afectar a un equipo. Venegas debe reclamar a la Unafut, no a mí, nosotros no tenemos nada que ver. Algunas veces hasta nos obligan a jugar a ciertas horas. ¿Para qué voy a poner un partido a las 3 p. m.? Ni que fuera loco yo”.

Esas declaraciones del Pelícano fueron consideradas como “ofensivas” y “groseras” hacia la Unafut.

Más allá de la multa, en ese caso, quizás el técnico de los albinegros desconoce que siempre son los equipos los que establecen la hora de los partidos y que lo hacen de común acuerdo con la televisora que transmite sus juegos.