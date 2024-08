A Hernán Medford le costaron muy caras sus palabras contra Unafut

Al técnico Hernán Medford le costaron caro sus comentarios tras el juego entre el Sporting FC y Guanacasteca. Al timonel no le perdonaron que cuestionara la organización del Torneo de Apertura 2024 y le impusieron una multa de ¢500.000.

Hernán Medford tiene al Sporting FC invicto y en el primer lugar del Torneo de Apertura 2024, pero ya se llevó el primer disgusto, tras la sanción del Tribunal Disciplinario. (Rafael Pacheco Granados)

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol consideró que Medford utilizó términos “groseros y ofensivos” para referirse a la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División.

Al estratega le aplicaron el artículo 44 del Reglamento Disciplinario, que sanciona las “manifestaciones ofensivas y amenazantes en medios de comunicación colectiva”. Este apartado especifica que se castigará a quienes hagan declaraciones amenazantes, ofensivas, groseras, difamatorias, calumniosas o injuriosas.

Declaraciones de Hernán Medford

Hernán Medford se enfrascó en un cruce de palabras con el futbolista de Guanacasteca Johan Venegas y al final, fue al técnico al que sancionaron por arremeter contra la Unafut.

Venegas cuestionó la ética de Sporting FC, argumentando que programaron el juego del sábado a las 3 p. m. para que la ADG tuviera menos descanso tras el choque del miércoles anterior ante Saprissa por la Copa Centroamericana.

Medford primero disparó contra la Unafut: “Esto es un desorden; sigue siendo un desorden de la Unafut. Tengo que decirlo así, porque nos programan a las 3 p. m. y de repente nos cambian el horario. No sé por qué les cuesta sentarse y planificar, porque esto no se ve en ningún lado del mundo y es fácil hacerlo”.

Luego se dirigió directamente a Venegas: “Le voy a mandar un mensaje a Johan: el que manda acá es la Unafut. Ellos pusieron el partido a las 3 p. m., y qué vamos a hacer nosotros. La planificación no era así, pero luego lo cambian todo. Que no nos reclamen a nosotros, que lo hagan con Unafut, porque ellos son los que programan. La televisora también debería ayudar un poco con eso”.

El entrenador del Sporting explicó que no fue su club quien programó el partido para el sábado y que jamás pensaría en sacar provecho de un rival con artimañas como las que denunció Johan.

“Nos piden ser serios y esto es un enredo. Yo no juego con esas cosas de poner un partido a cierta hora para afectar a un equipo. Venegas debe reclamar a la Unafut, no a mí, nosotros no tenemos nada que ver. Algunas veces hasta nos obligan a jugar a ciertas horas. ¿Para qué voy a poner un partido a las 3 p. m.? Ni que fuera loco yo”.

Detalle del castigo para Hernán Medford y el Sporting FC

Sporting FC