Hernán Medford y Johan Venegas se enfrascan en un cruce fuerte de palabras

Johan Venegas criticó al Sporting FC fuera de la cancha, y el delantero de Guanacasteca encontró una respuesta inmediata de alguien que, aunque no es defensor y ya no juega, sabe encarar mejor que nadie. Hernán Medford no se quedó callado y mandó varios mensajes al guanacasteco.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌