Solo dos futbolistas de la Selección de Costa Rica sacaron nota positiva ante Colombia

Ante Brasil, abundaron las notas positivas en la Selección de Costa Rica, pero frente a Colombia se dio un cambio radical en el funcionamiento y en el resultado. En la derrota 3 a 0, solo dos jugadores lograron destacar frente a los cafeteros.

Aunque sin lllegar al mismo nivel mostrado en el primer juego, Jeyland Mitchell y Juan Pablo Vargas lograron saca la tarea. A los demás, les pesó el bajo nivel colectivo.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, realizó un cambio para enfrentar a Colombia, en la segunda fecha de la Copa América. Warren Madrigal tomó el lugar de Jefferson Brenes. (CHRIS CODUTO/Getty Images via AFP)

El técnico Marvin Solano valoró el funcionamiento colectivo e individual de los ticos ante un adversario que exigió al máximo y dio una lección a los jóvenes.

Solano consideró que “no se tuvo posesión de balón, transiciones ofensivas, se fue deficiente en la táctica fija en las dos áreas y tampoco se contó con individualidades que marcaran diferencia”.

Calificación y análisis del desempeño de los jugadores de Costa Rica:

- Patrick Sequeira (6):

Tiene muy poco recorrido en la alta competencia y es normal que fallara. Realizó un par de atajadas buenas al inicio, pero luego vinieron los errores y dudó en las salidas aéreas. Se equivocó en el penal porque salió sin decisión y lejos de su arco. También le faltó realizar un mejor achique en la tercera anotación.

- Jeyland Mitchell (7):

los duelos, tuvo mucha lucha y trató de acuerpar a los otros dos centrales. No estuvo tan seguro en la salida con balón y faltó la intensidad defensiva que mostró ante Brasil. Cuando un compañero sale al medio y quiebra la línea, él debe estar más atento.

- Juan Pablo Vargas (7):

Ganó muchos duelos por el centro, pero se le dificultó cuando tuvo que salir al medio (quebrar la línea) y también al salir a los costados en coberturas largas. Fue un punto de equilibrio, sin embargo, pudo aportar más en el juego aéreo en táctica fija defensiva.

- Francisco Calvo (6):

Se le vio muy ansioso en la marca y sus coberturas no fueron adecuadas. Tuvo complicaciones en salida y al no encontrar socios arriesgó de más y perdió balones. No estuvo muy fuerte en el uno contra uno.

- Haxzel Quirós (6):

Tuvo intensidad en la marca y se le vio muy concentrado. Le pidieron que estuviera más adelantado, pero dejó espacios a sus espaldas. Muy activo en el uno contra uno defensivo, aunque fue deficiente a nivel ofensivo.

- Ariel Lassiter (5):

No tuvo un buen partido, porque no atacó y tampoco defendió bien. Se esfuerza mucho en una posición que le cuesta manejar, como volante lateral. Tiene dificultades en el uno contra uno en defensa y su colocación no es la mejor. Deficiente en los cobros de táctica fija.

- Orlando Galo (6):

Esforzado, haciendo recorridos largos y luchando en defensa, pero no tuvo un socio que le cubriera espacios en la recuperación. Tuvo que hacer muchos esfuerzos y llegó tarde a la marca en varias ocasiones. Con balón no estuvo certero y el planteamiento táctico le complicó para llegar por sorpresa.

- Brandon Aguilera (5):

La posición de volante mixto no le favorece a su estilo de juego. No tiene buena marca, le cuesta posicionarse, tapar líneas de pase y recuperar. Generó muy poco en ofensiva, pese a que su función era ser un nexo y asociarse.

- Warren Madrigal (5):

Estuvo muy esforzado y corrió mucho, pero siempre para marcar o presionar, nunca con ventaja en ataque. Intentó regresar al bloque para hacer fuerte a la defensa, aunque le costó mucho. Su aporte en ofensiva fue prácticamente nulo.

- Álvaro Zamora (5):

Tuvo un gran despliegue físico, pero en el uno contra uno no se le vio con confianza. Le cuesta mucho ganar duelos a este nivel. Le falta movilidad para recibir el balón y su aporte en ataque fue reducido, ya que estuvo concentrado en colaborar en defensa.

- Manfred Ugalde (5):

No tuvo posibilidades en ataque y mucho menos acompañamiento. Cuando intentó presionar en salida, llegó tarde, lo que le costó la tarjeta amarilla. Estuvo más ocupado en labores defensivas que ofensivas y no se mostró mucho. Rinde más cuando el equipo tiene mejor creación.

- Joseph Mora (5):

Llegó de cambio para cerrar la banda izquierda, pero no ayudó en el crecimiento del equipo. No marcó diferencia en defensa, con respecto a Lassiter y en ofensiva tampoco pesó.

- Joel Campbell (5):

Joel entró en un puesto donde no genera peligro, porque a 60 metros del arco contrario no tiene posibilidades. Buscó asociarse, pero no pudo y aunque trató de sostener el balón, le fue muy difícil. Trató de gambetar y encarar, sin embargo, fue presa fácil de la marca. En defensa le costó y dejó espacios.

- Jefferson Brenes (5):

Ingresó cuando el partido estaba decidido y el equipo ya no tenía ningún control de las acciones. No pudo ayudar a ajustar lo defensivo y tampoco lo ofensivo.

- Josimar Alcócer (5):

Se esforzó y trató de aplicar su velocidad, pero no tuvo quien lo alimentara. El partido estaba totalmente roto y el equipo muy desordenado.

- Andy Rojas (-):

Lo importante para él fue debutar en la Copa América y rozarse con figuras del más alto nivel. En lo que respecta al juego, no se pudo mostrar.