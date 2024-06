Selección de Costa Rica reconfirmó lo poco que ofrece su siguiente rival en la eliminatoria

Hay que esperar un año para ver de nuevo a la Selección de Costa Rica en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, este martes la Sele reconfirmó lo poco o nada que ofrece su próximo rival en el 2025, Bahamas.

San Cristóbal y Nieves sufrió en su debut en la eliminatoria ante la Selección de Costa Rica y se llevó una goleada 4 a 0, pero ante Bahamas se repuso con victoria por la mínima. (John Duran)

El conjunto bahameño perdió otra vez, ahora ante San Cristóbal y Nieves 1 a 0, en su segunda presentación en la ruta mundialista, y demuestran ser un plantel amateur con muchas carencias técnicas y tácticas; en ofensiva no tienen atributos para inquietar y en defensa cometen errores constantemente.

Al menos, en esta oportunidad el resultado no fue de escándalo, como en la jornada anterior, en la que cayeron 7 a 1 frente a Trinidad y Tobago.

El gol del combinado sancristobaleño lo marcó Ethan Bristow en el minuto 12. El resto del compromiso fue poco destacable debido al bajo nivel de ambas selecciones. Lo más sobresaliente fue que Bahamas tuvo a un portero en el arco, a diferencia del choque contra los trinitarios, en el que usaron al volante Amard Adderley como arquero.

Costa Rica goleó 4 a 0 a San Cristóbal y Nieves el jueves anterior y el domingo superó 3 a 0 a Granada. La Selección es líder del Grupo B con seis puntos, mientras que Trinidad es segunda con cuatro unidades, y San Cristóbal es tercera con tres. El boleto a la siguiente fase está prácticamente garantizado para la Tricolor, ya que avanzan los dos primeros.

En otros partidos que ya terminaron de la tercera fecha de la eliminatoria, Santa Lucía y Aruba sumaron su primer punto tras empatar 2 a 2 en el Grupo C. Este sector lo lidera Curazao con seis unidades. Mientras tanto, Cuba no entró en acción porque Islas Caimán no se presentó, y los tres puntos se le adjudicarán a los cubanos en el Grupo A.

Costa Rica no debe pasar complicaciones

El reto más significativo que enfrenta la Selección de Costa Rica para el siguiente juego de las eliminatorias será el viaje a Bahamas (sede por confirmar), ya que el partido del próximo 7 de junio de 2025 será en condición de visitante. Sin embargo, el conjunto bahameño no tiene argumentos para inquietar a la Nacional.

El combinado patrio cerrará la fase de grupos el 10 de junio de 2025, cuando reciba a Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional.

Antes de esto, la Sele disputará la Copa América. Los rivales de este certamen sí representan un verdadero reto: el primer choque será ante Brasil (24 de junio de 2024), luego contra Colombia (28 de junio de 2024) y se cierra frente a Paraguay (2 de julio de 2024).

Convocatoria de Gustavo Alfaro para la Copa América

Además, el grupo que encabeza Gustavo Alfaro tiene en agenda la Liga de Naciones de Concacaf en septiembre y octubre de 2024. El calendario ya está definido para este certamen: se inicia en casa ante Guadalupe (5 de setiembre), se visita a Guatemala (9 de setiembre), se sale a Surinam (11 de octubre) y culmina la fase de grupos en el Nacional contra los chapines (15 de octubre).