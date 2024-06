‘La Selección de Costa Rica va bien, pero no hay que engañarse’

Lo bueno es que la Selección de Costa Rica aprovechó un calendario muy favorable al inicio de la eliminatoria, obteniendo seis puntos, sin recibir goles, siendo contundente y explotando las grandes debilidades de los rivales.

El técnico Gustavo Alfaro realizó tres cambios en la Selección de Costa Rica, para su visita a Granada, en la segunda fecha de la eliminatoria mundialista.

Sin embargo, no hay que engañarse; debe verse más evolución. Hay que ser fríos y exigentes, porque Costa Rica tiene que mostrar más superioridad frente a contrincantes como Granada (gane 3 a 0) y aprovechar estos partidos para perfeccionar su modelo de juego.

Evidentemente, el adversario dificulta el juego, interrumpe las jugadas y las condiciones de la cancha no son las mejores, lo cual limita el juego. No obstante, se intentaron transiciones ofensivas rápidas, pero fue extraño que, ante Granada, el equipo no se defendiera con el balón y, por momentos, no elaborara nada.

Con el poco tiempo que se tiene para entrenar, estos espacios deben asumirse con más intensidad. No hay que conformarse con un resultado cómodo; hay que intentar más, para estar preparados cuando se enfrenten adversarios de mayor calibre.

El nivel real del equipo se verá ante Brasil, en la Copa América, en 15 días. Por ahora, los resultados son positivos.

Calificación y análisis de los jugadores de Costa Rica ante Granada:

- Patrick Sequeira (7):

Muestra confianza en su juego, tras sumar tres partidos como titular y no recibir goles. Lo han exigido muy poco, pero responde bien y le transmite confianza a la defensa. El verdadero examen vendrá en la Copa América.

- Jeyland Mitchell (7):

Fue un partido para que ganara experiencia, porque no tuvo tanto trabajo en defensa. Se posicionó bien, estuvo atento en el juego aéreo e intentó ir al ataque. Está tratando de mejorar su pase entre líneas.

- Julio Cascante (7):

Con su juego transmite mucha seguridad y no se le nota que tiene pocos partidos en Selección. Hizo buenas coberturas, organizó a su defensa y se le vio sobrio para jugar. Estuvo bien ubicado en todo momento.

- Francisco Calvo (7):

Tuvo un buen juego y se le vio muy controlado como central y también como lateral. De nuevo trató de aportar en ataque en táctica fija. Como punto de mejora, no debe descuidar sus espaldas por concentrarse en las coberturas.

- Gerald Taylor (6):

En su juego de lateral aportó más en ofensiva que en defensiva. Tuvo complicaciones en el uno contra uno y se equivocó en salida. Sin embargo, tiene mérito por su gol y por intentar finalizar bien las jugadas.

- Ariel Lassiter (7):

Se le notó con confianza y aplomado. Demostró que tiene ida y vuelta, pese a que no lo exigieron mucho en la marca. Debe poner más atención en los cierres defensivos, pero en ataque aporta mucho.

- Brandon Aguilera (6):

Le sigue costando, principalmente por la parte física. Se le dificultan los recorridos y a un futbolista de sus características se le pide más constancia para filtrar pases y para dar juego a sus compañeros, como hizo en el gol de Ugalde.

- Orlando Galo (7):

Muestra un nivel de confianza muy alto. Cuando lo atacaron se posicionó bien para ganar los duelos y ante un rival débil, se desprendió muy bien. Es oportuno y tiene la capacidad de llegar al espacio, para aparecer de sorpresa.

- Josimar Alcócer (7):

Su estado físico le ayuda mucho. Es rápido y potente, por lo que sus regresos defensivos son bastante buenos. Le gusta enfrentar y pide la pelota, solo debe ajustar en la finalización.

- Álvaro Zamora (7):

Sigue mostrando un nivel de confianza importante. Busca mucho el uno contra uno, intenta hacer algo diferente y está muy atento a las jugadas. Es vertical, pero también tiene buenos regresos.

- Manfred Ugalde (8):

De nuevo fue el mejor. Su crecimiento es constante, porque entiende bien el juego que le toca, tiene movilidad, sabe desmarcarse y aparece a las espaldas de los defensas. Además, demostró que puede pivotear ante rivales más espigados y es solidario. El gol fue un premio a su entrega.

- Juan Pablo Vargas (6):

Entró para reforzar la defensa, en momentos en los que el rival tuvo un poco de mejoría. No tuvo mucho trabajo y cuando participó lo hizo bien. Sigue llamando la atención que le dan pocos minutos.

- Warren Madrigal (6):

Cuando ingresó, Costa Rica ya tenía todo resuelto y ya no había mucha posesión y tampoco creación. Se esforzó por el costado y como “9″ buscó entrar en juego.

- Kenneth Vargas (6):

Le dieron pocos minutos para mostrar su buen nivel (entró en el 73′). Dejó ver que tiene deseos de participar y de ser protagonista con balón, pero necesita más tiempo en cancha.

- Haxzel Quirós (6):

Entró a equilibrar y cerrar el sector derecho, justo donde Costa Rica se veía más vulnerable. No tuvo grandes problemas y tampoco aportó tanto en ofensiva porque Costa Rica estaba cuidando el resultado.

- Joel Campbell (6):

Ingresó con el juego totalmente definido. Trató de dar una mano cuidando el balón y le dieron minutos porque es importante su presencia. Su participación fue reducida, al tener solo 12 minutos en cancha.