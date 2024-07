Ronald ‘La Bala’ Gómez da su sentencia sobre la Selección de Costa Rica

Rónald La Bala Gómez consiguió brillar con la Selección de Costa Rica. El exdelantero fue a dos mundiales: 2002 y 2006; en ambos fue figura y referente. Además, estuvo en el banquillo como asistente en 2022.

El exjugador habló con La Nación y reveló su sentir sobre la Selección de Costa Rica, que promedia 24 años y que, según Gómez, se nota que ya aprendió a defender pero debe tener claridad ofensiva, porque de lo contrario el sufrimiento para ir a la Copa del Mundo de 2026 está garantizado.

-¿Cuál es su criterio de la Selección después de la Copa América?

-A mí me parece que la Selección de Costa Rica tiene un estilo marcado y eso se entiende. Yo puedo notar que están trabajando, aunque claramente hay una deuda ofensiva.

-¿Por fin ve un cambio generacional?

-Hay un cambio de jugadores porque estos ya estuvieron en el proceso anterior, entonces no hay un cambio generacional como tal, ya ellos estaban en el proceso. No son jugadores inexpertos, ya todos ellos sabían lo que era la Selección de Costa Rica. Mucho se habla de Jeyland Mitchell, pero nosotros lo tuvimos en el proceso anterior, lo tuvimos en entrenamientos, sabe lo que es la Selección.

-¿Por qué cree que la Selección de Costa Rica extraña tanto atacar?

-Yo creo que por ahí me parece que es arriesgar un poco, nos está costando arriesgar pero no solo en la Selección, sino en el torneo nacional. Hay que presionar alto, ir a defender al medio campo, es algo del país. Ahora, no podemos olvidar que la mayoría de jugadores de la parte baja juegan en el extranjero, entonces creo que el equipo el entrenador lo empezó a formar desde ahí y hay directriz de jugar a la contra, pero si queremos avanzar debemos atacar, proponer.

Rónald Gómez en un entrenamiento de la Selección Nacional en 2021. (Jose Cordero)

-¿En qué se logró avanzar en la Copa América?

-Se le empató a Brasil y se avanzó en defensiva, pero en ofensiva no tuvimos nada. Igual contra Colombia. Contra Paraguay vi dos llegadas y defensa, yo prefiero defenderme con la bola. Tenemos una buena Selección, bien trabajada, solo es cuestión de dar el paso ofensivo.

-¿Se extrañan sobremanera los delanteros fuertes como usted, Wanchope o Saborío?

-Yo sigo pensando que con la estructura actual solo hay fútbol aéreo por medio del balón parado. Ahora, la otra forma de juego es llegando por los costados, pero es difícil ganar porque la estatura de nuestros delanteros es muy baja. Que Manfred vaya a pelear es muy difícil, también Zamora, Warren tampoco...

En su momento lo intentamos con Contreras, pero tiene que mejorar con los pies, entonces es complicado. Costa Rica va a sufrir hasta que no encontremos un delantero como Paulo Wanchope o Álvaro Saborío, eso no lo tenemos y no han salido, es importante buscarlo.

-¿Qué le falta por mejorar en funcionamiento a la Selección?

-Defensivamente el equipo me gustó mucho, defensivamente se paró muy bien pero ofensivamente no tuvimos nada.

-¿Cómo analiza la irrupción de Jeyland Mitchell y su posible llegada al Feyenoord de Países Bajos?

-Lo han manejado muy bien. Escogieron un lugar importante porque es un lugar formador, recuerde Bryan Ruiz. Lo de Mitchell es importante para él, para el país, pero allá en Países Bajos debe comportarse como lo que le van a exigir. Tiene una gran ventaja: la edad, él puede aprender mucho, él se dará cuenta que es otra historia.

-¿Qué consejo da para triunfar en Europa?

-Se necesita mucho sacrificio, entrega, lucha, escuchar mucho, tiene que tener carácter porque en Europa se necesita.

-¿Puede llegar a la élite del fútbol mundial?

-Sí, tiene las características, pero allá debe entender el juego, tiene físico, tiene rapidez, sale con la pelota, tiene todo para triunfar. Se va a enfrentar a delanteros muy buenos y eso no es fácil. Está en la Champions, no será fácil, debe subir demasiado el nivel, pero tiene la calidad.

-¿Cómo ve el liderazgo de la Selección Nacional?

-Yo creo que la Selección no tendrá problemas de liderazgo porque hay mucha trayectoria en el cuerpo técnico. En el caso de los jugadores, está Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Joel Campbell. Es una Selección joven, es una Selección que podrá ir a este mundial y un par más y el liderazgo lo tomarán Calvo, Vargas, Galo... Es importante que esto se desarrolle porque la eliminatoria es más dura que una Copa América.

-¿Es más duro jugar la eliminatoria que enfrentar a Brasil o Colombia?

-No podemos comparar jugar contra Brasil con lo que nos vamos a enfrentar en Panamá, Honduras, Guatemala, porque son partidos de otra historia.

-¿Por qué?

-Es más difícil porque en la Copa América usted no tiene nada que perder, todo lo que se haga es ganancia, aunque pierda. Aunque no hayamos tirado a marco, si empata con Brasil sale contento. Pero si va a Panamá y no gana y no tira... La crítica vendrá con todo, igual en Jamaica, en Honduras. Si se pierden esos partidos, ni hablemos porque el golpe es duro.

Esos partidos representan mucho dinero, representan demasiado. Si uno se queda fuera del mundial, el empate con Brasil no sirve de nada.