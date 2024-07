Patrick Sequeira habla sobre Keylor Navas y revela el club al que desea volver

Tras su destacada participación en la Copa América 2024, el portero Patrick Sequeira se convirtió en uno de los jugadores más relevantes de la Selección Nacional. El guardameta, quien milita actualmente en el Ibiza de la Segunda División española, habló después del partido en el que la Selección Nacional le ganó 2-1 a Paraguay.

Patrick se refirió a su experiencia en el torneo continental, su posible regreso al Celta de Vigo y las inevitables comparaciones con el legendario Keylor Navas.

“Había mucha gente que no me había visto jugar y siempre estaban ahí pendientes. A quienes siempre creyeron, gracias, estoy agradecido con ellos”, dijo Patrick Sequeira en Radio Columbia. Sequeira añadió que la Copa América fue un torneo en el que la Tricolor fue a competir y manifestó que hicieron muy buenos partidos.

“Más que nada, fue un aprendizaje. Somos un equipo joven, con jugadores que también están en formación y fue de mucho aprendizaje. Sacamos buenos resultados en nuestros partidos”, indicó el arquero.

El futuro en el Celta de Vigo

En cuanto a su futuro profesional, Sequeira no ocultó su deseo de regresar al Celta de Vigo, club en el que ya estuvo durante una temporada.

“Ojalá que se den las cosas con el Celta de Vigo”, comentó. “Es un equipo de primera división, un gran club y es donde me sentí de una muy buena manera. Yo, de mi parte, debo trabajar. Es un club que llevo en el corazón. Todavía falta, la verdad no tengo idea, todavía tengo contrato con el Ibiza.”, manifestó Sequeira.

Patrick Sequeira destacó en la Copa América. "En la Selección vamos por buen camino, se nos están dando las cosas y debemos seguir así", dijo Patrick. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

La sombra de Keylor Navas

Sequeira también abordó las inevitables comparaciones con Keylor Navas, considerado uno de los mejores porteros de la historia de Costa Rica.

“Keylor siempre ha sido una motivación”, aseguró. “Me quito el sombrero con la carrera que hizo. Ahora a mí me toca hacer la mía y esperemos que vaya de la mejor manera. Keylor es un gran portero, creo que es lo mejor que hemos tenido en Costa Rica”.

Con solo 25 años, Patrick Sequeira tiene una carrera futbolística llena de posibilidades por delante. Su talento y su mentalidad ganadora lo convierten en uno de los pilares de la Selección de Costa Rica y en un jugador con un futuro prometedor en el fútbol europeo.

“Yo no me siento el dueño del marco de la Selección, lo que hago es trabajar y ayudar al grupo, y el profe es quien toma la decisión. Estoy contento con la confianza que me da el entrenador y el grupo en general. Los compañeros siempre me han respaldado y estoy agradecido con ellos. En la Selección vamos por buen camino, se nos están dando las cosas y debemos seguir así”, manifestó.

Patrick Sequeira resaltó que terminar la Copa América con una victoria les da confianza, y añadió que les hubiera gustado clasificar.

“Estábamos en un grupo muy fuerte, integrado por el pentacampeón del mundo y por Colombia, que posiblemente va a llegar muy lejos en el certamen”, dijo Patrick.