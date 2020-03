Desde que regresé (12 marzo), lo único que he hecho fue salir a pasear a mi perro por la acera un par de veces, pero en el residencial en el que vivo. Es lo único, una vuelta de 20 o 25 minutos para respirar un poco y luego volver a la casa, pero no me he expuesto en ningún público, ni he salido. Esto no lo hago porque tenga alguna prohibición, sino por una responsabilidad social, pero no ha pasado nada.