Rodolfo Villalobos: ‘El Ministerio de Salud le dice no al fútbol y no a la Selección’

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), culpó al Ministerio de Salud por no poder contar con aficionados para el partido eliminatorio contra El Salvador, del próximo domingo, y catalogó de irracional las medidas que les exigen.

Villalobos señaló que optaron por jugar a puerta cerrada, ya que la determinación de que solo puedan ingresar 5.000 personas con esquema completo de vacunación contra la covid-19 es imposible de verificar para ellos y hasta para las mismas autoridades de gobierno, según dijo.

Es más, detalló que les ratificaron esta disposición sin tiempo para reaccionar y hoy en día obtener la certificación del Ministerio para los inoculados tarda entre 10 y 15 días hábiles. A su parecer, sería más complejo sacar las entradas a la venta y corroborar que todo se cumpla. Por lo mismo, pidieron volver al plan de los partidos de setiembre, donde les dieron luz verde para que entraran al Nacional 3.000 fanáticos y que se respetara el distanciamiento y las burbujas. Sin embargo, les negaron esto.

Ante la situación, el jerarca no se guardó nada y explotó contra Salud y hasta con el ministro Daniel Salas.

Villalobos recalcó que si Salud cambia de opinión y regresan al permiso de los 3.000 seguidores, podrían cumplir con los protocolos sin problemas para enfrentar a los salvadoreños, aunque la única forma es que se los comuniquen este mismo lunes o ya no tendrían espacio de reacción.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, criticó con mucha dureza lo que considera un comportamiento irracional del Ministerio de Salud. (alonso tenorio)

¿Qué ocurrió con el Ministerio de Salud para llegar a la decisión de mejor jugar sin público ante El Salvador?

Se hizo una evaluación del protocolo de los partidos de setiembre con las autoridades y se dijo que todo salió bastante bien y la evaluación fue muy buena. Hace un mes presentamos dos propuesta para el partido contra El Salvador, que incluían tener entre 12.000 y 15.000 aficionados, pero tiempo después nos dijeron que se aprobó el aforo de 5.000 aficionados, eso sí, con el esquema completo de vacunación. Le hicimos ver al gobierno que era poco el tiempo de reacción y se hacía muy complicado, porque se pedía esquema completo y distanciamiento.

”Se hizo una reunión y el 28 de setiembre le hicimos llegar una carta al doctor Daniel Salas (ministro de Salud). No tenemos los mecanismos en este momento y el gobierno creo que tampoco, para verificar si cumplen con el esquema completo. Se nos dijo que la forma de verificarlo es con la certificación de vacunación del Ministerio de Salud, pero esto tarda de 10 a 15 días hábiles. Es por esto, que pedimos al gobierno instalar el mismo protocolo que los partidos anteriores, para contar al menos con 3.000 aficionados, sin embargo, tampoco.

”El Ministerio de Salud le dice no al fútbol y no a la Selección. No encontramos la razón por la que hoy se nos niegue la posibilidad de tener al menos 3.000 aficionados en el estadio. Sigo sin comprender por qué un protocolo aprobado no puede repetirse de la forma en la que se realizó”.

¿El partido ante El Salvador se jugará definitivamente sin público?

En este momento, por un tema de responsabilidad, en la Federación decidimos que no podemos obligar a la gente en este momento a llevar un certificado de vacunación. En el momento que tengamos un sistema de verificación y que la gente tenga acceso a los certificados y estén a mano de una forma rápida, sí, pero a tan pocos días del partido y cuando el certificado tarda casi un mes en salir, es imposible. Lastimosamente jugaremos sin público el próximo domingo, algo que es vergonzoso a nivel internacional también”.

[ Cinco detalles ocultos en convocatoria de la ‘Sele’ ]

¿Quiénes son las personas que le dicen no al fútbol, como usted mismo lo indicó?

Debo decir que doña Karla Alemán (ministra de Deportes) ha estado de la mano con la Federación y ha tendido todos los puentes de comunicación hacia el gobierno e igual con Casa Presidencial. Esto viene del Ministerio de Salud y ahí sabrán quiénes son las personas que están en esta posición intransigente, porque el protocolo (3.000 aficionados) está aprobado y podríamos tener aficionados en el Estadio Nacional con distanciamiento social.

”Si nos llaman este lunes en la tarde y nos dicen que se puede, estamos listos para llevar a esos 3.000 aficionados, podemos salir a la venta y todo está preparado. Sin embargo, el que debe cambiar la posición es el Ministerio de Salud”.

Costa Rica es de los únicos o de los pocos países que no tiene público en los estadios, ¿qué se puede hacer para cambiar esto?

El tema del público en el estadio se sale de nuestras manos. Hicimos un gran esfuerzo económico para tener las 3.000 personas ante México y Jamaica. Pensamos que con la buena calificación y los buenos comentarios que nos hizo el propio Ministerio de Salud, el de Deportes y Seguridad nos habíamos hecho merecedores de continuar con público en el estadio.

”Sin embargo, una posición que podría decir que es dictatorial, no se pudo. Salud no desea dar un paso atrás y es más, la decisión de ellos de aprobar 5.000 seguidores para El Salvador con esquema de vacunación completo la conocimos por los medios, no por una reunión previa. Don Daniel Salas (ministerio Salud) debería saber los inconvenientes que hay para la verificación de que la persona está vacunada”.

[ Luis Fernando Suárez: ‘Lamento mucho la decisión de Manfred Ugalde, me siento muy triste por esto’ ]

¿Qué repercusiones tiene a nivel económico el no contar con público?

Bajo el esquema de tener 5.000 aficionados dejábamos de percibir cerca de $100.000, este sería el golpe económico. Sin embargo, hay dos impactos más importantes: con los patrocinadores y también con los aficionados que querían ir a apoyar.

”Además, seguiremos dando ventaja, porque vamos a ir a jugar a El Salvador ante 30.000 personas y ellos vendrán a Costa Rica a un estadio totalmente vacío. Esto se da por una posición intransigente e irracional del Ministerio de Salud”.

[ Carlos Watson deja la Fedefútbol por razones médicas ]