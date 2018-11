—Yo conozco a Gerardo Chavarría desde hace mucho tiempo. Él es del mismo cantón de donde yo soy. Participamos en actividades políticas del mismo partido hace mucho tiempo. No es una persona que yo desconozca, pero la relación que yo pueda tener con él no tiene nada que ver con su llegada a la Federación, porque yo no estaba como secretario general. Rodolfo no puede decir que no lo conoce porque tiene un contrato con la Federación desde el año 2011, siendo él el tesorero. Rodolfo llega a la Federación en el 2006. Posiblemente le queda muy fácil decir que es por la amistad mía que Gerardo estaba ahí, cuando yo no era parte del aparato administrativo y mucho menos decir que no lo conoce, cuando el tesorero conoce a todo mundo. La llegada de Gerardo se da antes de que yo asuma ese puesto. No se vale insinuar, como lo hace Rodolfo, de que Gerardo está ahí porque es amigo mío.