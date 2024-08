En vivo: Osael Maroto da su verdad sobre la renuncia de Gustavo Alfaro a la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro dejó de ser el director técnico de la Selección de Costa Rica y el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, brinda su verdad sobre la renuncia del ahora extécnico de la Tricolor. La rueda de prensa empezó a las 3:34 p. m.

Ese resultó el desenlace esperado de una verdadera novela que se desató con el entrenador argentino después de la Copa América, propiciada por el interés de Paraguay en hacerse con los servicios del técnico.

“Después de varias reuniones con don Gustavo y con su representante, llegamos a un acuerdo, donde don Gustavo decide hacerse a un lado. Él y su cuerpo técnico dan un paso al lado y darle las gracias por su esfuerzo. El lunes tendremos una reunión del Comité Ejecutivo para ver los pasos a seguir. Nos tomaremos estos días y espero dar noticias al respecto”, expresó Osael Maroto.

“Es un freno a lo que veníamos haciendo, a este cambio generacional, que se inició con Claudio Vivas”.

¿Quién paga la cláusula de salida de Gustavo Alfaro? Copiado!

“El tema de la claúsula conversamos con su agente, son temas administrativos”.

¿Cómo valora el trabajo de Gustavo Alfaro desde que asumió? Copiado!

La Federación no tiene reparo con el trabajo, se animó a hacer el cambio generacional. Se empató contra Brasil con ocho Sub-23. Es una lástima, ese cambio nos ayudó y fue valiente. No tenemos nada que pedirle, estábamos muy contentos con su trabajo. Esto continúa y el lunes tenemos que tomar decisiones. A mediados de agosto tenemos que mandar la lista que se le manda a la competición, hay que seguir trabajando.

¿Le queda un sinsabor por los rumores? Copiado!

Son percepciones y realidades que cada quien las interpreta. A mí me gustan las cosas que fluyan rápido, pero todo tiene un tiempo. Ellos no fallaron en ningún momento. Si vemos los reportes desde que asumimos, antes el reporte del cuerpo técnico era limitado, ahora es extenso. Tal vez tengo poca paciencia, pero todo tiene un tiempo. Tengo palabras de agradecimiento, son decisiones, son negocios y no sé para dónde va. Hay que darle las gracias y seguir.

Económicamente hubo ingresos y se apuntó a los jóvenes. ¿Qué piensan de lo que ha pasado? Copiado!

Yo creo que para la Federación y los clubes han sido meses provechosos, después de Copa América varios jugadores cambiaron de clubes, para la Federación fue productivo clasificar a la Copa América porque competimos a otro nivel y económicamente fue importante porque aquí la plata no sobra. Ahora viene la cláusula y es un negocio, debe ingresar un dinero. Es una industria y a eso nos debemos.

El otro día viajamos a Limón y es el reflejo de una conversación con Gustavo Alfaro porque nos decía que debíamos ir ahí. No se lo dijo a un sordo y tenemos que ir, porque es responsabilidad de la Federación.

Lo que yo creo que no se vale es que al 3 de julio era un gran cuerpo técnico y el 20 debían irse del país. Hay que analizar las cosas con menos pasión. Tomaron una decisión y hay que respetarla.

¿Se canceló ya la cláusula? Copiado!

Son temas administrativos que tenemos que seguir trabajando, hay cosas pendientes de ambas partes, pero no debería ser un problema, no debería ser un tema. Todo ha sido muy ordenado, no hay un punto en el que yo diga que un problema. Son tiempos, hay cosas firmadas y dos o tres cositas que tenemos que finiquitar. Espero que en estos días se cierre esa parte contractual legal.

24/01/2024. Retratos al presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto. Proyecto Gol. Fotografía. (Lilly Arce Robles.)

Gustavo Alfaro decidió dejar la Selección de Costa Rica Copiado!

Minutos después de que La Nación informó que Gustavo Alfaro se va de la Selección de Costa Rica, la Federación emitió un comunicado oficial en el que señala que que el director técnico Gustavo Alfaro ha decidido dejar su cargo como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica junto con su cuerpo técnico, a partir de este mismo viernes 9 de agosto.

Gustavo Alfaro fue presentado en noviembre de 2023 como técnico de la Selección de Costa Rica. Fotografía: Cristian Brenes

“Agradecemos a don Gustavo y su equipo de trabajo por su dedicación durante el tiempo que estuvieron al frente de la selección costarricense. En la FCRF continuaremos construyendo el camino rumbo al Mundial 2026, mantendremos a nuestra afición informada y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por el desarrollo y el éxito del fútbol nacional”, destacó la FCRF en su pronunciamiento.

Gustavo Alfaro desató molestia entre la dirigencia Copiado!

Esta misma semana, dos integrantes del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol hicieron saber a La Nación que en el órgano director del fútbol tico había molestia con Gustavo Alfaro por la forma en que se ha manejado su posible salida a Paraguay, al punto que en Costa Rica tampoco querían que siguiera pese a que no se fuera al fútbol guaraní.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro podría quedarse sin Paraguay ni Costa Rica

De hecho, el propio estratega ponía en duda seguir en el país, sin importar la oferta paraguaya. Ya él no quería continuar.

El entrenador, según fuentes cercanas a La Nación, le expuso a los dirigentes ticos razones para no seguir: Alfaro considera que hay un ambiente muy tenso a su alrededor, sobre todo después de la Copa América, cuando se confirmó la posibilidad de que dejara el plantel tico.