Nombre de Gustavo Alfaro seduce en Suramérica

La Selección de Costa Rica se hizo visible al mundo del fútbol nuevamente tras su participación en la Copa América. No solo los jugadores despiertan interés en diferentes clubes, sino que hasta el nombre del técnico Gustavo Alfaro comenzó a sonar en otras latitudes.

Gustavo Alfaro tuvo un buen desempeño con la Selección de Costa Rica en la Copa América. Los ticos sumaron cuatro puntos en un grupo con Brasil, Colombia y Paraguay. (AFP/Getty Images via AFP)

Alfaro tiene contrato con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y pensar en su salida parece descabellado e ilógico. Sin embargo, esto no impide que periodistas de Paraguay y Ecuador hablen del timonel y lo consideren como una opción para sus banquillos.

Los ecuatorianos cortaron su relación con el estratega Félix Sánchez Bas, mientras que los guaraníes despidieron a Daniel Garnero. Ambas selecciones están urgidas de un entrenador.

En el espacio paraguayo, Deporte Total de Radio 780 AM, aseguraron que hicieron un contacto con Alfaro mediante mensajes de texto, para ver si había alguna posibilidad de que asumiera y les dio una respuesta contundente.

ALFARO NO VIENE | "Si me llamaban antes de asumir Costa Rica, hubiera ido"



La producción de Deporte Total 780 AM se comunicó con Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Costa Rica, a lo que él respondió que nadie se comunicó con él





“La verdad que me sorprenden, no sé nada, pero estoy con trabajo. Si me buscaban antes de tomar a Costa Rica, con todo gusto hubiese ido. Con respecto a hacer una nota, no puedo hablar porque tengo un contrato con la Federación”, leyeron en el programa, aduciendo que fue la respuesta que les envió el técnico.

Pese a la limitación contractual, a los comunicadores paraguayos les parece muy buena idea ir por el timonel de la Selección, ya que consideran que con “poco está haciendo mucho” en Costa Rica.

Se confirmó la salida de Daniel Garnero de la selección paraguaya



La gran pregunta es: ¿Quién vendrá ahora?



Gustavo Alfaro es el apuntado para dirigir a la Albirroja.





En Unicanal, también de Paraguay, hablaron del tema ampliamente y externaron su gusto por el perfil de Alfaro. Incluso, destacaron la labor de la Tricolor en el duelo que les ganó 2-1 en la Copa América.

Por su parte, desde suelo ecuatoriano son mucho más realistas y en el programa DeUnaSF de Ecuador afirmaron que, pese a que es una muy buena alternativa, sería imposible debido a las diferencias que existen entre la federación de ese país y el técnico.





"Por lógica, es imposible que venga Gustavo Alfaro a Ecuador".



Palabras de @jamolestina en DeUnaSF.

Alfaro dirigió a Ecuador y tras el Mundial de Qatar 2022 dejó el cargo. Su salida estuvo marcada por incumplimientos de pagos.