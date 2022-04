Luis Fernando Suárez cumple su palabra en la Selección de Costa Rica

Si hay un aspecto que reconocerle al técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, es que es un hombre de palabra. De entrada pensará que hacemos referencia a que dijo que no tenía miedo de colocar jóvenes y así lo hizo a lo largo de la octagonal de Concacaf, incluso en momentos claves.

Sin embargo, nos referimos a una frase que dio el 26 de agosto del 2021, en su primera convocatoria para el inicio del camino al Mundial de Catar 2022.

Hace ocho meses, cuando no se había disputado un solo partido de la ruta mundialista y cuando apenas tenía ocho semanas en el cargo, Suárez adelantó que la eliminatoria “no es cómo se inicia, sino cómo se termina, porque esto no es de 22 y con esos ya o solo con 11 titulares y listo. El cafetero eludió así las múltiples preguntas de los medios sobre por qué citó a cierto futbolista y por qué excluyó a otro.

Luego de 14 partidos y tras amarrar el repechaje ante Nueva Zelanda, aquella afirmación tomó muchísimo más valor y las pruebas están están a la mano: 15 jugadores que empezaron en la triple fecha de setiempre del 2021 no estuvieron en el final de la ruta hacia Catar, es decir, que 15 que se perdieron el arranque sí gozaron de un cierre casi perfecto con el último gane frente a Estados Unidos (2 a 0).

A continuación le vamos a presentar la lista detallada para que la pueda repasar con calma, pero lo más sorprendente es que en el camino se quedaron piezas que parecían claves y que hasta fueron titulares o marcaron un gol, como Jimmy Marín (anotación ante Jamaica), David Guzmán, Ariel Lassiter, Rándall Leal o Jonathan Moya, para citar a los que más minutos tuvieron en aquel instante.

La Selección de Costa Rica terminó en el cuarto lugar de la octagonal de la Concacaf, con los mismos 25 puntos que Estados Unidos, tercero y con boleto directo a Catar por diferencia de goles. (Rafael Pacheco Granados)

En su lugar emergieron desconocidos o juveniles que se robaron el puesto y convencieron con buenas actuaciones el timonel, como Anthony Contreras (dos tantos), Daniel Chacón, Gerson Torres (un gol), Orlando Galo o Brandon Aguilera. Mientras que únicamente 12 se sostuvieron de principio a fin, salvo a alguna lesión que los alejara.

Sí empezaron y no estuvieron en el cierre de la octagonal (15):

- Giancarlo González, Óscar Duarte*, David Guzmán, Jimmy Marín, Ariel Lassiter, Jefferson Brenes, Aarón Cruz, Ricardo Blanco*, Fernán Faerrón, José Guillermo Mora, Rándall Leal, Jonathan Moya, Manfred Ugalde, Jurguens Montenegro y Kenneth Vargas.

*Fuera por lesión al final de eliminatoria.

No empezaron y sí estuvieron en el cierre de la octagonal (15):

- Esteban Alvarado, Daniel Chacón, Carlos Martínez, Ian Lawrence, Yeltsin Tejeda, Youstin Salas, Orlando Galo, Douglas López, Alonso Martínez, Gerson Torres, Carlos Mora, Brandon Aguilera, Anthony Contreras, José Guillermo Ortiz y Johan Venegas.

Sí empezaron y sí estuvieron en el cierre de la octagonal (12):

- Keylor Navas, Leonel Moreira, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Kendall Waston, Keysher Fuller, Rónald Matarrita, Bryan Oviedo, Celso Borges, Bryan Ruiz, Jewison Bennette y Joel Campbell.

¿Qué ocurrió para que se diera este giro tan radical, con tantos nombres que salieron y tantos que entraron?

La respuesta es muy sencilla y es que el propio Suárez lo reconoció, al inicio no conocía a la perfección y a fondo el fútbol costarricense, lo que lo llevó a equivocarse y tomar decisiones no tan acertadas.

“Se responde fácil. Si hemos tenido mejores resultados es porque tuvimos una evolución interesante, pero no ha terminado, hay mucho por hacer... Mientras comencé a conocer el grupo, eso pudo haberme hecho tomar algunas decisiones equivocadas. Todavía puedo seguir tomando decisiones equivocadas, pero me equivoqué con situaciones que en determinado momento no conocía y debía asesorarme, pero el mensaje que siempre dimos fue ese”, manifestó el cafetero hace un par de semanas.

De igual forma, no se puede ocultar que en las selecciones mucho depende de momentos, ritmo de juego y que no se presenten dolencias. Luis Fernando miró con lupa y dejó de lado a quienes tenían potencia, pero no dieron un paso adelante, como Leal, Marín o Cruz.

La mano de Suárez

Luis Fernando Suárez se empapó por completo del fútbol tico y con cuatro microciclos encontró la fórmula para armar un verdadero equipo con los jugadores que él conoció y decidió darles confianza. La segunda vuelta del octagonal fue casi perfecta, con 19 puntos de 21 posibles que permitieron remontar y llegar a la repesca.

El resultado de esta apuesta del timonel fue que debutó a 12 jugadores en la Nacional con un promedio de 21 años: Jewison Bennette (17 años), Orlando Galo (21), Youstin Salas (25), Aarón Suárez (19), Anthony Contreras (22), Ian Lawrence (19), Daniel Chacón (20), Carlos Martínez (22), Jefry Valverde (26), Carlos Mora (21), Brandon Aguilera (18) y Douglas López (23).

“Se ganó a una generación que se probó jugando al límite y llegarán a la siguiente eliminatoria con mucho rodaje. Se demostró que sí puede haber futuro y emergieron nuevos. El mérito de Suárez es haberse atrevido y que fue consecuente con sus palabras”, analizó el entrenador Marvin Solano.

Así mismo, en total fueron 28 los futbolistas que por primera vez tuvieron acción en una eliminatoria, lo que habla del cambio que llevó adelante el timonel y por el que tanto se clamaba.

Ahora, lo fundamental será amarrar el boleto a Catar 2022 ante Nueva Zelanda el próximo 14 de junio en Doha a partido único. De pasar, España, Alemania y Japón esperan por la Tricolor, en el grupo E de la Copa del Mundo.