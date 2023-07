Los 27 desaparecidos en la Selección de Costa Rica con Luis Fernando Suárez

Mucho se ha dicho de las convocatorias de Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica, de los 107 jugadores que llamó en dos años y de sus caprichos por citar a figuras que no pasan su mejor momento, no tienen nivel para la Nacional o por dejar fuera a quienes sí destacan. Sin embargo, poco se dice de una lista de desaparecidos, que ya llegó a 27.

LEA MÁS: Costa Rica en Copa Oro: solo cuatro figuras pasaron, nuevos no están listos y el técnico reprobó

La Nación se dio a la tarea de escudriñar en las convocatorias y es increíble la cantidad de jugadores que al menos estuvieron en un juego de la octagonal o en Qatar 2022 y quedaron en el olvido. Incluso, hay nueve mundialistas en este listado y no es por lesión.

Álvaro Zamora, Rándall Leal, David Guzmán y Johan Venegas son algunos de los olvidados en las convocatorias de la Selección de Costa Rica, con Luis Fernando Suárez. (AFP, archivo)

Evidentemente, no hay estabilidad al darse tantas modificaciones de nombres. Consolidar una base es casi una misión imposible y gestar el recambio es igual de complicado, ya que puede que una figura a la que llamaron en una ocasión no vuelva más.

El técnico Marvin Solano consideró esta situación como una de las causas que afectan a la Tricolor y que derivaron en otra eliminación en cuartos de final de la Copa Oro y en el mal desempeño.

“En lo que respecta al tema de la renovación, no es tan sólido o no se han consolidado a figuras, pese a buenos chispazos. Se ha probado demasiado, lo que hace que no se tenga una base, porque no se les da continuidad. Sigue faltando definir un perfil de futbolista con el que se va a trabajar”, analizó Solano.

Si vemos primero a los mundialistas que no están más, destacan: Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Douglas López, Gerson Torres, Johan Venegas, Bryan Oviedo, Rónald Matarrita y Esteban Alvarado. Todos ellos no fueron llamados a un solo partido, tras la justa mundialista, mientras que Brandon Aguilera participó de la Liga de Naciones, pero para los fogueos y la Copa no lo citaron.

LEA MÁS: Celso Borges pide una oportunidad para ‘los chicos’

Incluso, no tomamos en cuenta a Jewison Bennette, Keylor Navas y Daniel Chacón, quienes estuvieron en Qatar, pero han presentado dolencias.

Contradicciones del técnico Copiado!

Tampoco todo es culpa de Luis Fernando Suárez, sino que muchos de los que ya no están, incluidos los mundialistas, bajaron su rendimiento y se ganaron que los borraran.

Sin embargo, hay casos que no se entienden, como el de Johan Venegas, quien fue al Mundial sin mostrar su mejor desempeño y por capricho del entrenador, según el mismo timonel dijo. Claro, en el Clausura 2023 terminó de goleador y no le valió de nada.

En esta misma línea, cuesta comprender por qué Rándall Leal no está en la Sele desde febrero del 2022. Es más, por qué Suárez se olvidó de David Guzmán, si fue el estratega el que llenó de elogios al volante, lo mismo con Ricardo Blanco o hasta con Gerson Torres.

De igual forma, no podemos olvidar el caso de Manfred Ugalde y la novela que empezó en setiembre del 2021, en la octagonal. El delantero tico con más ritmo y nivel en Europa no está con la Selección, por los problemas entre el técnico y el futbolista.

Nadie le quita a Suárez que ha buscado por todas lados; no obstante, también hay que señalar que no consolida a un grupo y la lista de desaparecidos y los resultados lo ratifican.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez confía en el informe que presentará a la Fedefútbol sobre sus logros

Detalle de los desaparecidos con Suárez: Copiado!

- Leonel Moreira:

Estuvo en Copa Oro 21, 14 partidos del octagonal y repechaje, pero quedó fuera del Mundial. No lo convocan desde junio del 2022.

- Esteban Alvarado:

Estuvo en Copa Oro 2021, seis partidos del octagonal y el Mundial de Qatar 2022. No lo convocaron en todo el 2023.

- Rónald Matarrita:

Estuvo en Copa Oro 2021, 12 partidos del octagonal y el Mundial de Qatar 2022. No lo convocaron en todo el 2023.

- Bryan Oviedo:

Estuvo en 14 partidos del octagonal, repechaje y el Mundial de Qatar 2022. No lo convocaron en todo el 2023.

- David Guzmán:

Estuvo en Copa Oro 2021 y primeros tres partidos del octagonal. No lo convocan desde setiembre del 2021.

- Allan Cruz:

Estuvo en Copa Oro 2021 y dos partidos del octagonal. No lo convocan desde noviembre del 2021.

- Johan Venegas:

Estuvo en Copa Oro 21, 11 partidos del octagonal, repechaje y el Mundial de Qatar 2022. No lo convocaron en todo el 2023.

- Jimmy Marín:

Estuvo en Copa Oro 2021 y seis partidos del octagonal. No lo convocan desde octubre del 2021.

- Ariel Lassiter:

Estuvo en Copa Oro 2021 y primeros tres partidos del octagonal. No lo convocan desde setiembre del 2021.

- Luis Díaz:

Estuvo en Copa Oro 2021 y tres partidos del octagonal. No lo convocan desde octubre del 2021.

- Jefferson Brenes:

Estuvo en Copa Oro 2021 y primeros tres partidos del octagonal. No lo convocan desde setiembre del 2021.

- Aarón Cruz:

Estuvo en 8 partidos del octagonal y repechaje. No lo convocan desde setiembre del 2022.

- Ricardo Blanco:

Estuvo en 8 partidos del octagonal. No lo convocan desde mayo del 2022.

- Fernán Faerrón:

Estuvo en 8 partidos del octagonal. No lo convocan desde diciembre del 2021.

- José Guillermo Mora:

Estuvo en primeros tres partidos del octagonal. No lo convocan desde setiembre del 2021.

- Rándall Leal:

Estuvo en 11 partidos del octagonal. No lo convocan desde febrero del 2022.

- Jonathan Moya:

Estuvo en cinco partidos del octagonal. No lo convocan desde octubre del 2021.

- Kevin Briceño:

Estuvo en dos partidos del octagonal. No lo convocan desde noviembre del 2021.

- Manfred Ugalde:

Estuvo en primeros tres partidos del octagonal. No lo convocan desde setiembre del 2021.

- Jurguens Montenegro:

Estuvo en primeros tres partidos del octagonal. No lo convocan desde setiembre del 2021.

- Christian Bolaños:

Estuvo en un partido del octagonal. No lo convocan desde octubre del 2021.

- Gerson Torres:

Estuvo en nueve partidos del octagonal, el repechaje y el Mundial de Qatar 2022. No lo convocaron en todo el 2023.

- Douglas López:

Estuvo en seis partidos del octagonal y en el Mundial de Qatar 2022. No lo convocaron en todo el 2023.

- Anthony Hernández:

Estuvo en el Mundial de Qatar 2022, pero no lo convocaron para partidos de la Mayor en todo el 2023, solo lo llamaron a microciclos en el presente año.

- Álvaro Zamora:

Estuvo en el Mundial de Qatar 2022, pero no lo convocaron para partidos de la Mayor en todo el 2023.

- Ian Lawrence:

Estuvo en tres partidos del octagonal y el repechaje, pero quedó fuera del Mundial de Qatar 2022. Lo llamaron a Liga de Naciones 2023 y no lo citan desde marzo del 2023.

- Brandon Aguilera:

Estuvo en tres partidos del octagonal, el repechaje y el Mundial de Qatar 2022. Lo llamaron a Liga de Naciones 2023 y no lo citan desde marzo del 2023.