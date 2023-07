Celso Borges pide una oportunidad para ‘los chicos’

Sin aspavientos y realizando sus propios análisis, los integrantes de la Selección Nacional evaluaron la participación del equipo patrio en la Copa Oro, donde cayeron en los cuartos de final ante México, 2-0, y se despidieron del torneo.

No fue suficiente, a pesar de mostrar un mejor nivel después en comparación con los dos primeros partidos ante Panamá (2-1) y El Salvador (0-0), donde el equipo se vio con pocos argumentos. Frente a los aztecas se observó una mejor visión, con una mayor solidez defensiva y una mayor aplicación en la marca.

Celso Borges insistió en que no era sencillo insertar a los jugadores jóvenes en la Selección. Sin embargo, el técnico Luis Ferando Suárez lo hizo y desde su óptica van por buen camino.

“A nosotros no nos corresponde tomar las decisiones en cuanto al cuerpo técnico, pero me parece que ha habido una mejoría. Hubo crecimiento. Tantas personas nuevas en esta expedición por Estados Unidos con chicos de entre 18 y 20 años y eso bueno. Es cuestión de darles una oportunidad para que tomen confianza y tengan tiempo para crecer sin apresurarlos”, explicó Borges en radio Columbia.

“Me voy orgulloso de los compañeros y la gente debe estar orgullosa de nosotros. Me hubiera gustado quedarme. Asimilar una derrota nunca es fácil. A veces siento que tanto esfuerzo no se nos ve recompensado y es una pena irnos a casa por detalles”, sentenció.

Con la cabeza en alto Copiado!

Una vez más, la zona defensiva de la Selección se mantuvo ordenada, con un bloque que salió desde el fondo, lo cual destacó el zaguero Francisco Calvo al opinar del desempeño del cuadro patrio.

“Un penal nos condicionó. No estamos contentos, pero debemos levantar la cabeza. Debemos seguir adelante. Creo que fuimos paulatinamente creciendo en la Copa. México nos respeta y nosotros a ellos. Fue un partido abierto, tuvimos muchas oportunidades. Perdimos, pero nos llevamos cosas muy positivas y esperamos seguir mejorando”, comentó Calvo.

“No podemos borrar todo lo bueno que este cuerpo técnico ha hecho con nosotros. Este partido contra México fue un buen parámetro para seguir mejorando y ojalá podamos mantener la constancia para mejorar en los próximos meses”, añadió.

Por su parte, el arquero Kevin Chamorro, de buena actuación en el torneo de selecciones de la Concacaf, declaró que hicieron un gran esfuerzo y poco a poco el nivel de la escuadra patria creció.

“La verdad siento una gran impotencia. Nunca dudé de la capacidad de mis compañeros. Me parece que estábamos para más. Me parece que venimos de menos a más. Necesitamos una victoria para tomar confianza y después del partido contra Martinica (6-4) se mostró otra cara. Nos tocó perder, pero debemos seguir trabajando, porque esto no queda aquí”, aseguró Chamorro.

“En lo personal estoy tranquilo, traté de hacer mi mejor trabajo. Como ser humano sé que me voy a equivocar y acepto mis errores. Pero siempre hay espacio para mejorar. Siempre traté de dar mi mejor versión y debemos mejorar y seguir adelante”, enfatizó.