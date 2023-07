Costa Rica en Copa Oro: solo cuatro figuras pasaron, nuevos no están listos y el técnico reprobó

No podemos ser simplistas y quedar con la mejoría que se observó de la Selección de Costa Rica ante México, principalmente en el primer tiempo. Tajantemente hay que señalar que el rendimiento individual y más aún el colectivo, fueron deficientes en la Copa Oro 2023.

Es más los únicos que aprueban son Kevin Chamorro, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Kendall Waston; todos defensivos.

El trabajo hecho por el técnico Luis Fernando Suárez no da resultados y la escogencia de convocados no fue la mejor, porque hay jugadores que no tienen el nivel de Selección. Esa aparente evolución que se dio frente a los mexicanos fue mucho por la parte emotiva y la entrega. Incluso, no podemos esconder que es de los combinados aztecas menos fuertes de los últimos tiempos.

El técnico Luis Fernando Suárez repitió la alineación de Costa Rica en los duelos ante Martinica y México. La Nacional quedó fuera de Copa Oro en cuartos de final. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Costa Rica es un equipo que se ha quedado, no se le ganó a ningún rival centroamericano y solo se sacó una victoria contra un adversario débil. Lo que se ve en el campo es deficitario, muchas falencias tácticas para presionar, para recuperar balones, generar y para mostrarse como una unidad en las dos facetas de juego. El trabajo de dos años no se nota.

En lo que respecta al tema de la renovación, no es tan sólido o no se han consolidado a figuras, pese a buenos chispazos. Se ha probado demasiado, lo que hace que no se tenga una base, porque no se les da continuidad. Sigue faltando definir un perfil de futbolista con el que se va a trabajar.

Finalmente, hay que puntualizar en que la Tricolor no maneja un modelo de juego y es de las pocas selecciones del área que padece de esto. Con Suárez no se tiene claro a qué se juega cuando toca llevar la responsabilidad del partido y no se consolidan vías definidas para atacar. Lo que mejor sale es meterse atrás y aguantar, aunque falta intensidad defensiva.

Entre lo positivo, se puede rescatar que el técnico cambió de sistema y pasó a una línea de cuatro. Con esto la Sele se vio más cómoda, se pobló más la media cancha y se tuvo un poco más de posesión, aunque con poca profundidad.

Calificación y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica en la Copa Oro:

- Kevin Chamorro (8): Copiado!

Fue el punto más alto de la Selección. Equilibrado, atento, con personalidad, con tapadas importantes en la mayoría de los juegos y sin fallos gruesos. Pese a dar sus primeros pasos en la Selección, se le vio con madurez en un torneo exigente.

- Francisco Calvo (7): Copiado!

Fue de menos a más. Se vio mucho mejor en los últimos dos juegos, jugando como lateral y no como central. Le costaron los primeros partidos, se le vio errático en salida y no estuvo acertado en marca, pero fue mejorando y tapó la banda izquierda.

- Kendall Waston (7): Copiado!

Jugó con su experiencia, mejoró en el posicionamiento y en la salida con balón. Sin embargo, una de sus fortalezas, como es el juego aéreo en ataque, no pesó. En marca estuvo generalmente bien, con buen manejo y recurriendo menos a las faltas, ya que no llegó a destiempo.

- Juan Pablo Vargas (8): Copiado!

Demostró su buen nivel y el crecimiento que ha tenido en Colombia. Anticipó mejor, estuvo atento en lectura de juego, mostró madurez y cuando salía de su zona a presionar, generalmente ganó. Buen juego aéreo y muy seguro en el traslado de balón.

- Jefry Valverde (6): Copiado!

Empezó mal, sufrió mucho con la línea de tres porque perdió muchos manos a mano, lo desbordaron y estuvo muy ocupado en defensa. La marca no es su fuerte, pero mejoró en la línea de cuatro, estuvo mejor posicionado y le ayudó la velocidad. En ataque dio poco

- Celso Borges (6): Copiado!

Cuando el equipo se mostró más compacto defensivamente, se vio mejor. En los dos primeros partidos les costó mucho, porque el plantel en general no contenía, había mucho tránsito de los rivales y a él le cuesta el regreso y tuvo que correr detrás del rival. Mejoró mucho en el último juego, tuvo criterio con pelota, con personalidad y oficio.

- Wílmer Azofeifa (5): Copiado!

No lució bien en los primeros juegos, no mostró el nivel que debe tener un jugador en su posición. Lo utilizaron de mixto y por necesidades en los partidos; no llegaba a tiempo, cometió faltas y perdió muchos balones. Su nivel no es el mejor para Selección y no le alcanza.

- Cristopher Núñez (5): Copiado!

Lo utilizaron algunas veces más atrás y no tiene potencial para la marca. Tampoco generó pases gol, ni desequilibrio en la creación, le faltó más dinámica y le costó llegar al área. Mejoró en confianza e intensidad al final, pero no es ese volante ofensivo que Costa Rica ha tenido en otros momentos.

- Josimar Alcócer (6): Copiado!

Muy esforzado, pero le cuesta mucho la definición. Es atrevido, buscó el uno contra el uno y trató de desequilibrar con buena velocidad al espacio. Le faltó la toma de decisiones en la última jugada y manejar los cambios de ritmo. No se puede hacer todo a la misma velocidad. Este torneo fue muy importante para él en su crecimiento.

- Joel Campbell (6): Copiado!

En los dos primeros juegos no hizo diferencia, no se vio en su mejor nivel físico y futbolístico, porque no podía sostener balón y no era tan participativo y decisivo en ataque. Contra México dio su mejor partido: fue solidario, bajó a defender y aguantó la pelota y generó peligro.

- Anthony Contreras (6): Copiado!

Le costó encontrar su lugar en los primeros partidos. Mostró deficiencias para sostener balón, le costó mucho ganar duelos aéreos y asociarse con sus compañeros. Su juego es más de lucha, pero le fue muy complicado llegar al gol, aunque mejoró en el último choque, gracias a que fue muy solidario en la marca y encaró.

- Aarón Suárez (6): Copiado!

Por ratos tuvo destellos de fútbol rápido hacia el frente y se vio atrevido, pero fue intermitente. No le alcanzó en todos los juegos y le faltó acompañamiento. No fue su mejor presentación, pero con su velocidad y buena técnica buscó destacar. En marca no le alcanza.

- Warren Madrigal (5): Copiado!

Le costaron demasiado los partidos y es que contra equipos más fuertes físicamente se vio disminuido. Intentó el juego individual, pero no pesó y no estuvo a la altura, porque se encontró con un nivel diferente y se perdió. Lo bueno para él fue el fogueo internacional.

- Suhander Zúñiga (4): Copiado!

Sufrió mucho en los duelos y cuando el rival cargó el ataque por su sector se vio mal en lectura y posicionamiento. Le faltó ayuda del volante, lo superaron y debe mejorar la técnica de marca. Es más fuerte de atrás hacia adelante, que defendiendo.

- Pablo Arboine (6): Copiado!

En los momentos en los que participó demostró algo importante: fue prácticamente que su debut y no le pesó. Jugó con convicción, con deseos y en lo que le dieron, tuvo una buena disposición.

- Carlos Mora (5): Copiado!

En la poca participación que tuvo, se vio bien. Es difícil evaluar, porque careció de más oportunidad, pese a que se la ganó. Cuando entró, mejoró al equipo, trató de plasmar su juego con potencia y con desequilibrio y desmarques. La lesión lo sacó del torneo .

- Roan Wilson (5): Copiado!

Tiene un aspecto a favor y es que se anima con balón en cualquier circunstancia. Sin embargo, le faltó intensidad defensiva y le robaron balones en salida. Abusa en lo pausado que es, necesita más intensidad para el nivel internacional.

- Ricardo Peña (4): Copiado!

Lo mejor para él fue que debutó, pero su aporte fue poco. De momento no muestra un nivel para una Selección Mayor. Se esforzó, pero faltó intensidad defensiva y hasta se vio impreciso.

- Diego Campos (5): Copiado!

Jugó poco, su gol se dio en un partido en el que ya estaba todo manejado y liquidado. Realmente no se pudieron observar sus características, si está para Selección y si tiene algo más que sacrificio y ganas.

**Jussef Delgado, Alexandre Lezcano, Carlos Martínez, Keysher Fuller, Yeltsin Tejeda y Kenneth Vargas no tuvieron minutos.