Luis Fernando Suárez confía en el informe que presentará a la Fedefútbol sobre sus logros

Luis F. Suárez es claro en afirmar que no quiere dejar el puesto de seleccionador de Costa Rica. (CHANDAN KHANNA/AFP)

¿Por qué Costa Rica juega bien ante un rival superior?

-Yo lo que puedo analizar es que en primer lugar, el equipo muestra una propuesta positiva y busca el arco contrario, lo cual demuestra una evolución en su juego. Además, el equipo ha realizado cambios acertados en el momento adecuado para suplir las necesidades físicas y atreverse a competir.

-¿Por qué no jugaron Kenneth Vargas y Yeltsin Tejeda?

-Los cambios se basaron en la necesidad de suplir aspectos físicos con otros jugadores, como Alcócer. Además, se buscaba tener una propuesta más atrevida y adaptada al desarrollo del partido. Los cambios realizados fueron considerados correctos en su momento, buscando potenciar al equipo y mejorar su rendimiento.

-¿Dónde se perdió el partido?

-El punto de inflexión del partido fue el gol en contra, lo cual cambió el rumbo del encuentro. A partir de ese momento, el equipo tuvo que adaptarse y realizar ajustes en su estrategia para contrarrestar el juego de México, que supo aprovechar la situación. Es importante reconocer el acierto del rival al ejecutar correctamente su plan de juego.

-¿Cuál es el legado que deja después de la Copa Oro?

-Yo fui atrevido al realizar cambios necesarios en la Selección. Se llevó a cabo un recambio generacional que resultaba indispensable. Desde el diagnóstico inicial, se detectó la necesidad de buscar nuevos jugadores y se trabajó en la evolución del juego ofensivo del equipo. Lo mostrado ante México fueron muchas cosas buenas, como el atrevimiento, la predisposición de los jugadores a evolucionar y el compromiso, entrega y competitividad demostrados.

-¿Está satisfecho con el nivel de la Selección?

-Sí, considero que el nivel de la Selección es satisfactorio. Si bien es importante ser autocrítico y valorar los aspectos a mejorar, lo mostrado ante México demuestra que se puede tener un fútbol ofensivo. Esto es aplaudible más allá de los resultados obtenidos.

-¿Qué le falta al equipo?

-Al equipo le falta mejorar en la efectividad para convertir goles. Es necesario trabajar en la definición para poder concretar las oportunidades generadas.

-¿Qué le está dejando a Costa Rica?

-Se está dejando un equipo con un promedio de edad más joven y jugadores con experiencia internacional. Esto augura un futuro cercano con mejores resultados. Se está brindando oportunidades a los jóvenes, quienes han mostrado compromiso y deseos de sacar adelante al equipo. Se debe valorar la falta de experiencia, pero destacar el deseo de ser protagonistas y competitivos. Este es el camino que se debe seguir.

-¿Ha pensado en renunciar?

-No, no pienso irme. Siento que estoy haciendo las cosas correctamente. Presentaré un informe ante el Comité Ejecutivo en Costa Rica y me siento tranquilo. Considero que hemos realizado acciones interesantes en una situación que requería cambios. A pesar de haberme tocado a mí, estoy comprometido y quiero seguir trabajando en beneficio del equipo.

-¿Siente que Costa Rica está estancada en comparación con otros países centroamericanos?

-Mi discurso siempre ha sido sobre la evolución de los países centroamericanos y las islas en el fútbol. Es necesario prepararse adecuadamente y no quedarse estático. En Costa Rica, es importante reconocer que hubo un momento en el que el fútbol se quedó rezagado mientras otros países avanzaban. Ahora estamos trabajando para revertir esa situación y estamos progresando en esa dirección.