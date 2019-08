“El tema con Ronaldo es mental, él es el que no ha querido. Nosotros lo hemos motivado, le renovamos el contrato, le aumentamos el salario y de nuestra parte hemos hecho todo. Sin embargo, el muchacho tiene sus pensamientos, cree que debe jugar porque sí y no se esfuerza mucho. Uno entiende que todos los jugadores son diferentes, algunos necesitan correr más que otros para sobresalir, pero desgraciadamente él no se mete en la dinámica del equipo”, aseguró el jerarca.