“No me esperaba nada de esto, pero he trabajado mucho y me he esforzado demasiado. Soy de Turrialba y viajo todos los días desde allá. Me levanto a las 3 a. m. y cojo bus a las 3:45 a. m. para llegar al Proyecto Gol a tiempo. Camino cerca de 15 minutos para llegar a la parada y luego tomo dos buses, primero el de Turrialba a San José y luego San José al Proyecto Gol. Algunas veces me voy de mi casa a la parada en una bici pequeña que tengo y la dejo amarrada ahí hasta que regreso”, manifestó.