“Que no estén algunos es una limitante, pero también creo que es una magnífica oportunidad para ver a jugadores que me llenaron el ojo en el campeonato. Considero que este es un buen partido y una buena oportunidad para que me demuestren que es verdad que están todos para la Selección. Al no estar algunos legionarios cambian las cosas, pero tengo muchísima confianza en este grupo”, contestó el seleccionador.