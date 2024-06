La voz del capitán: Bryan Ruiz confiesa su sentir sobre la Selección de Costa Rica previo a la Copa América

Celebró, sufrió, pero sobre todo lideró a la Selección de Costa Rica. Muy joven le tocó lidiar con la presión de ser el referente del plantel patrio, porque llegó a Europa antes que Keylor Navas y Celso Borges; además, brilló, lo que le valió ser el llamado a capitanear el fútbol tico. Hablamos de Bryan Ruiz.

Después de Qatar 2022, Bryan decidió ponerle un punto final a su carrera en la Selección, pero para nadie es un secreto que él fue el último gran líder del equipo. Durante tres procesos, Ruiz fue capitán y referencia. Hoy es, sin duda, una voz autorizada para hablar sobre la Tricolor.

Bryan atendió a La Nación para detallar su sentir previo a la Copa América. El exjugador también explicó cómo toma la salida de Keylor Navas del equipo y profundizó sobre un tema que lo tiene con cierto ‘sinsabor’ en el actual proceso.

-Primer rival de Copa América: Brasil... Esos eran los partidos en los que la Selección decía: ‘En Keylor confiamos’. ¿Y ahora?

-Keylor hará falta, no podemos tapar el sol con un dedo, él ha estado en un nivel altísimo los últimos años. Keylor Navas nos ayudó muchísimo, pero también debemos entender que es parte del proceso del fútbol y de la vida. Ahora, sale Keylor y otros deben tomar ese rol protagónico. Esta Copa América le dará mucha experiencia al portero que se elija. Ahora hay que saber que se pueden dar errores, pero esto lo hará mejorar. Desearle todo el éxito al arquero que se elija.

Bryan Ruiz lideró a la Selección de Costa Rica en tres procesos: 2014, 2018 y 2022, en dos de esas Copas del Mundo fue titular. (Rafael PACHECO GRANADOS)

-Los jóvenes de la Sele ilusionan, pero los rivales que vienen son de mucho poderío... Hay un riesgo de mal resultado: ¿Qué hacer si se da un resultado negativo fuerte?

-Los jugadores han demostrado cosas muy interesantes, han demostrado ganas por la camiseta, eso era algo que se había perdido. Vienen rivales muy poderosos, pero esto te da experiencia. Nosotros, como aficionados y la prensa, debemos entender que el resultado debe pasar a un segundo plano. Más bien hay que ver lo que se pueda demostrar. Ojalá le vaya bien a la Selección.

-¿Cuál es la valoración del liderazgo de la Selección desde su perspectiva?

-Los capitanes en nuestra época éramos Keylor, Celso y yo. Nos tocó ser líderes cuando se fueron todos los de experiencia del 2010. Nosotros nos unimos e intentamos hacerlo de la mejor manera. Al principio fuimos criticados, pero conforme pasó el tiempo demostramos que lideramos a la Selección en tres mundiales.

- ¿Cómo es jugar una Copa América?

-La Copa América es un torneo en el que no siempre participamos. De cierta manera, no hay presión porque nadie espera que ganemos una Copa América, en cambio eso no pasa con la Copa Oro. Los jugadores deben tomar el torneo de forma positiva y confiar en que se puede sorprender. No hay que cuidarse, deben dar el 100%.

- Usted vivió un cambio fuerte de generación en 2010... ¿Cómo debe ser un cambio generacional? ¿No está siendo muy brusco en la actualidad?

-El cambio brusco no es lo mejor. Lo ideal era que fuera paulatino, pero no se dio. Si se da ahora de esta manera, todos deben dar su máximo esfuerzo y eso será bueno para la Selección. Siento que los muchachos van bien.

-¿Le ha gustado el trabajo de Gustavo Alfaro como entrenador?

-El profesor ha hecho un buen trabajo, lleva una buena idea, pese al cambio generacional brusco. Lo principal es que está haciendo entender al jugador la importancia de la Tricolor. ¿Qué creo que pudo hacer mejor? En ese cierre generacional había jugadores que dieron mucho a la Selección y me hubiera gustado que, con un mensaje, una charla, se hablara con ellos, se les agradeciera. Hay muchos que defendieron esa camisa y algunos siguen dispuestos a hacerlo. Se pudo manejar diferente, pero por lo demás ha hecho un buen trabajo y proceso y ojalá pueda dar resultados lo más rápido posible.