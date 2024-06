Kevin Chamorro se acuerda en la cima de los sacrificios de su madre

Kevin Chamorro, arquero del Saprissa y la Selección de Costa Rica, vive uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva. El portero es titular en Saprissa y, además, está consolidado como uno de los guardametas de la Selección Nacional.

Cuando mira al pasado, el cuidapalos sonríe y, con mirada vidriosa, recuerda los sacrificios que hizo su madre, Cristyn Chamorro, para que hoy el jugador oriundo de Sardinal, Guanacaste, pueda disfrutar de ser futbolista profesional.

A muy corta edad (a los 10 años), Kevin ingresó al proceso Sub-12 de la Selección. En ese momento, él no tenía dónde dormir en San José ni tampoco alimentación, y apareció la figura de Edgar Artavia, actual presidente de Carmelita.

“Frank Carrillo (director del departamento de porteros de la Selección en aquella época) me dijo que a los demás equipos no les interesaba el jugador, no tenían espacio, y vino la buena suerte para hospedarlo nosotros”, recordó Artavia.

Un niño con algunos kilos de más, semblante serio y muy dedicado al estudio llegó a las filas de Carmelita.

“Nosotros le conseguimos casa y alimentación, pero algo que quiero destacar es que la mamá siempre estuvo ahí. Ella hizo el esfuerzo junto con el club para que Kevin cumpliera su sueño”, declaró Artavia.

Los años avanzaron entre entrenamientos y procesos de mejor alimentación. Conforme avanzó el tiempo, Kevin fue destacando por sus condiciones y se mantuvo en los procesos de selección.

“Mi mamá trabajaba dos turnos para sacarme adelante. Hubo un momento en que yo estudiaba y pasaba viajando de Guanacaste a San José, pero eso me hizo crecer y ser fuerte mentalmente. La verdad, es un sueño para todo futbolista estar en una Copa América; estoy feliz”, aseguró Chamorro al departamento de prensa de la Fedefútbol.

El jugador es consciente de que entrar en el combinado patrio no es sencillo, por lo que no quiere dejar su puesto.

Otro tema por el que Kevin es noticia es su futuro, ya que podría llegar al fútbol de Portugal en el presente mercado de pases.

“Nosotros mantenemos un porcentaje de la ficha; es un porcentaje menor, pero vamos a esperar a ver qué pasa y qué nos dice Saprissa”, enfatizó Edgar Artavia.

“Uno como padre, igual que en la vida, siempre desea que ellos triunfen y quiero que sea feliz. Él tiene muy presente a las personas que lo alimentaban, le dieron camita, le ayudaron, y eso es ser agradecido”, finalizó el dirigente.

Chamorro, por su parte, declaró que una de sus fortalezas es su carácter:

“Desde que comencé esta carrera en el fútbol he tenido que aprender a esperar. Yo llegué a Saprissa y estaba Aarón Cruz; es una posición de paciencia, tranquilidad, calma, constancia y perseverancia”, concluyó.