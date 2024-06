Confidencias de Gustavo Alfaro sobre la Selección de Costa Rica y Joel Campbell

Gustavo Alfaro contó algunas intimidades de la Selección Nacional de Costa Rica después de los triunfos contra San Cristóbal y Nieves en casa (4-0) y frente a Granada de visita (0-3), en los primeros dos partidos de la eliminatoria mundialista.

El técnico de la Tricolor es muy claro en que lo único que da confianza son los resultados. A partir de ese principio clave en el fútbol, este arranque los hace crecer, no en sí porque ganaron, sino porque vio a sus muchachos haciendo méritos para lograrlo.

A él no le gusta aplicar tantos cambios en su grupo y explicó que es importante tocar lo menos posible. Las modificaciones entre el partido del jueves y el del domingo fueron por detalles, por algunas cuestiones puntuales.

Dijo que era un periodo muy corto de recuperación entre partido y partido. Además, tomó en cuenta que jugarían con calor y las características del rival.

“En lo micro uno ajusta, no en lo macro. Lo macro se mantiene. Es la única manera en la que uno puede empezar a crear sociedades dentro de un equipo”, aseguró Gustavo Alfaro, para lanzar una confesión que involucra a Joel Campbell.

“Lamentablemente a Joel lo tuvimos entre algodones, porque en la última práctica antes de jugar contra San Cristóbal y Nieves, pateando un córner tuvo una sensación de molestia que no llega a ser lesión.

”Traté de no arriesgarlo nada para que no se pierda todo lo que tenía hacia adelante. Pero si no, el aporte de Joel en el manejo de la pelota, las pausas, la experiencia que tiene es clave en ese sentido”, reveló Gustavo Alfaro.

Después de pronunciar eso, el técnico de la Selección Nacional también dio a conocer este diálogo que sostuvo con Campbell y que para él resultó más que significativo:

—Profe, ¿vio el cuarto gol que hicimos contra San Cristóbal y Nieves?

—Mirá, no tuve tiempo, estuve mirando a Granada todo el tiempo para preparar el partido. Vi los goles así por arriba.

—Le recomiendo que vea el cuarto gol. ¿Sabe cuántos pases hicimos? —Catorce.

—No, veintidós; de los cuales, ocho fueron tocados de primera. Salvo dos jugadores, la pelota pasó por todo el equipo.

—Qué lindo, Jou, que me lo digas vos, porque yo les digo a ellos: jueguen, pásense la pelota entre ustedes, jueguen fácil, jueguen a uno o dos toques, denle volumen de juego, circulación y cómo todo eso ustedes lo terminan transformando o mostrando en un gol.

Según Gustavo Alfaro, que un razonamiento así venga de parte de los mismos jugadores es muy bueno, y que para él como seleccionador es un aliciente.

Gustavo Alfaro: ‘Vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo’

“El otro día me preguntaban que cómo quería jugar de esa manera, porque entiendo que el fútbol del mundo va por ahí. Cuando los jugadores de pronto valoran eso yo me quedo tranquilo, porque las cosas que estamos tratando de hacer están en buenas manos, porque ellos las sienten, desde los jugadores de más experiencia que tenemos”.

Aunque el camino apenas empieza y considera clave ir sumando cosas, batallas, experiencias, como ahora, que la Selección Nacional tendrá una complejidad mucho más grande en la Copa América.

Al pensar en eso, recordó que Colombia le metió cinco goles a Estados Unidos; Uruguay le ganó a México y Brasil derrotó a México con suplentes.

“Vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo y nosotros somos un equipo en formación. Obviamente queremos ir a ganar y vamos a ir con la ilusión y todo lo demás, pero tenemos que ir a juntar experiencia”.

Eso dio pie para revelar otra infidencia, pues le llamó la atención que los vio jugando Play Station y elegían a Vinicius. De forma natural, lanzó un comentario: “Lo van a tener que marcar en carne y hueso”.

Se terminó el Play Station y del mundo electrónico, la realidad se trasladará a la cancha, donde tendrán que marcarlo mano a mano. Y eso no es fácil, pero considera que lo que viene es “un mundo alucinante para estos chicos”.

“Ojalá que esta juventud la podamos empoderar de buena manera y la manera en la que se están integrando y cómo están armando un grupo, entonces cuando uno empieza a ver que los grupos gozan de buena salud, uno tiene que ser un centinela para cuidar que el grupo siga de esa manera, alimentándose de forma permanente y apoyándose mutuamente”.

Otro detalle de esos que no se ven, pero que se saben solamente si alguien los cuenta y él no tiene problema en hacerlo es que estaba Gerald Taylor por salir a la cancha y vio a Haxzel Quirós que lo golpeaba en el pecho y lo alentaba.

“Iba a entrar por él y cuando esas cosas se consiguen, es naturalmente, porque se quiere que al equipo le vaya bien. No es porque yo quiero que al compañero le vaya mal porque quiero jugar yo.

”No es que apuesto al fracaso, apuesto al éxito y trato de demostrar en la cancha que soy mejor que mi compañero, pero si me toca sumar desde afuera, yo sumo más que quien está adentro. Eso es importante, porque cuando entramos a la cancha somos más que once”, citó Gustavo Alfaro.

Gustavo Alfaro quiere llevar más jovencitos a EE.UU., pero necesitan visa

La Selección Nacional volverá a entrenarse a partir del miércoles y su plan es que el grupo que afrontó los dos juegos eliminatorios sea el que el domingo viaje a Estados Unidos para la Copa América.

“Estamos gestionando con la embajada para ver si podemos conseguir las visas de algunos chicos que a mí me interesaría llevarlos como sparring, para que vengan a trabajar también, porque yo los miro como futuro de Selección para adelante, no para ahora, pero sí a lo mejor dentro de dos años”.

Adelantó que está pensando en probar cosas diferentes, para ver de qué manera pueden enfrentarse a una competencia que es distinta a la que se juega en la eliminatoria, que requiere otro tipo de argumentos, sin renunciar al eje en el que están conduciéndose.

La misión de dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente fase de la eliminatoria ya se dio. Ahora el representativo nacional tiene un año para trabajar y ganar uno de los dos partidos que les queda para avanzar.

“En ese interín está la Copa América y la Liga de Naciones en el medio, un montón de cosas donde con los chicos tenemos que aprovechar las experiencias para que ellos terminen de crecer, terminen de formarse y poder dar ese salto de calidad para que nos encuentre clasificando a la siguiente fase que será más difícil y más apretada que esta”, destacó Gustavo Alfaro.

La Copa América se disputará del 20 de junio al 14 de julio. Costa Rica está en el grupo D y jugará contra Brasil (24 de junio), Colombia (28 de junio) y Paraguay (2 de julio).