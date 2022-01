Jugadores ‘encerrados’ en la ‘Sele’ empiezan a sacar ventaja sobre Panamá

Inicialmente los propios jugadores de la Selección Nacional querían y veían necesario un fogueo antes del partido crucial del octagonal ante Panamá, (jueves 27 de enero a las 8:05 p. m.), pero al ver el caos en el que están metidos los canaleros, en la Tricolor ahora aplauden las medidas extremas que se implementaron contra la covid-19 y hasta las ven como una ventaja.

En la Nacional crearon una burbuja desde el lunes de la semana anterior. Nadie puede salir de la concentración y para ingresar se debe pasar un estricto protocolo, que incluye prueba de antígenos, cuyo resultado se espera aislado. Este testeo es el que marca si se entra o no con el resto del plantel, como pasa con la llegada de los legionarios.

De momento, en la lista final que entregó Luis Fernando Suárez no se registran contagios y a los futbolistas se les sigue testeando con PCR regularmente para descartar la presencia del virus. Esta realidad es muy diferente a la de los canaleros, quienes sí enfrentaron a Perú (semana anterior) en un amistoso que descartó la Sele y en la actualidad el propio técnico Thomas Christiansen está en cuarentena con el virus y confirmó al periodista Yashin Quesada que tiene más positivos entre sus convocados, por lo que está en dificultades para conformar la planilla que viajará a Costa Rica.

En la ‘Sele’, en tanto, las medidas son extremas según describe Yeltsin Tejeda: “Desde el lunes tuvimos pruebas de antígenos, tuvimos que esperar los resultados en el carro para meternos en la burbuja y ya con los resultados, nos dirigimos al desayuno en esta concentración cerrada. Durante la semana nos han hecho pruebas de antígenos y PCR constantemente y aunque es anormal todo esto y no podemos salir, lo mejor fue que se cerrada la concentración, por el momento que vive el país. Al final, esto nos ha ayudado a aprovechar el espacio de la mejor manera, tanto por la alimentación como por el descanso. En una semana tan crucial y con partidos tan importantes, esto que se hizo fue lo mejor”.

Los jugadores de la Selección Joel Campbell (izquierda) y Alonso Martínez (derecha) se integraron a la burbuja de la Nacional el fin de semana y tuvieron que pasar por un estricto protocolo. (Fedefutbol)

Incluso, el combinado patrio no realiza conferencias de prensa presenciales; todo se hace virtual. Así mismo, el atacante Jewison Bennette no pudo asistir a su graduación del colegio por estar concentrado y le tuvieron que hacer llegar su título, con el fin de limitar la interacción entre los integrantes de la burbuja y el exterior.

El propio Suárez explicó que no era prudente realizar partidos de preparación, tanto por la pandemia, como por la reducción al mínimo del tiempo de trabajo en aspectos tácticos durante el microciclo que realizó con 20 de las 24 figuras citadas para los duelos eliminatorios contra Panamá (27 de enero), México (30 de enero) y Jamaica (2 de febrero). Sus jugadores hoy en día respaldan la decisión.

“Al final creo que sacamos ventaja al no darse el fogueo. Tal vez hubiéramos querido un amistoso, pero el viajar y tener contacto con jugadores de otro país era un riesgo de contagio (como le pasó a Panamá). Desde el lunes estamos en burbuja, y nos ha ayudado a que casi ningún jugador tenga que salir de la convocatoria... No sé cuáles jugadores de Panamá salieron positivos, pero el entrenador sí está contagiado y no puede estar en cancha con sus futbolistas. En nuestro caso, sí hemos aprovechado mucho la semana, el microciclo ha sido fundamental y esta semana estamos enfocados más en lo táctico”, agregó Tejeda.

De momento, los canaleros no dan a conocer la cantidad exacta de contagiados, pero se habla que adicional al entrenador, que dio positivo desde la semana anterior, son entre cuatro y seis las figuras que están con el virus. De igual forma, tanto el rival como la Sele deben efectuarse una prueba PCR el día previo al choque en el Nacional.

Si bien, en la Tricolor reconocen que son muchos días sin salir y sin tener contacto con sus familiares, ven la disposición como provechosa para conocerse más, formar un grupo más compacto y enfocarse en ganar sí o sí, ya que de lo contrario estarían prácticamente eliminados del Mundial de Catar 2022. Igualmente, hay espacios para distraerse y compartir en los ratos libres.

“Ha sido bastante tiempo en concentración. Es parte del sacrificio o la bendición de disfrutar esta eliminatoria sabiendo lo que nos jugamos. Pese a que hay tanto entrenamiento, también hay tiempo libre en el que aprovechamos para hablar del partido, pero tratamos de no saturarnos. Algunos compañeros tienen su play, algunos juegan poker, dominó o pool. Uno trata de pasarla bien y hacer algo para distraerse, porque estamos solo metidos acá y convivimos en todo momento”, detalló Kendall Waston.