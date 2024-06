Jugador recomendado a equipo de Segunda División por un árbitro suma elogios de Gustavo Alfaro

Hace ocho años, jugaba en canchas abiertas en su natal Nandayure, y el fútbol era más un pasatiempo que una profesión, a sus 20 años.

Pero el destino le tenía una sorpresa. Después de ser recomendado por un árbitro al equipo de Jicaral Sercoba en la Liga de Ascenso, debutó en segunda división de la mano del experimentado técnico Rónald Macho Mora. Tres años después, ascendió a Primera División con El Huracán de la Península antes de formar parte de Guanacasteca.

El buen desempeño de Yeison Molina con los pamperos no pasó desapercibido para el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien lo convocó a la Selección Nacional para el arranque de la eliminatoria al Mundial del 2026, que se realizará en México, Canadá y los Estados Unidos.

A sus 28 años, Yeison jugó por primera vez con la Selección Nacional ante Uruguay (0-0) en un partido amistoso y se convirtió en una de las revelaciones en la convocatoria para el duelo de este jueves 6 de junio ante San Cristóbal y Nieves, que se jugará a las 8:37 p. m. en el Estadio Nacional.

“Desde que inicié mi carrera futbolística, siempre soñé con ser llamado a un microciclo de la Selección Nacional. Hoy estoy aquí muy feliz, preparándonos para un mes muy importante para el fútbol de Costa Rica. El profe sigue viendo jugadores. Todos los que estamos en este grupo venimos a aportar lo mejor de nosotros”, resaltó Molina en un video enviado por la Fedefutbol.

El zaguero guanacasteco destacó la oportunidad que el seleccionador les dio a jugadores de equipos no tradicionales, lo cual lo motiva, demostrando que son futbolistas de buen nivel.

Yeison Molina ante los ojos del técnico Gustavo Alfaro

El oriundo de Pilas de Bejuco en Nandayure, tras completar el microciclo de entenamientos, recibió la oportunidad del técnico Gustavo Alfaro, quien lo llenó de elogios por su juego y su deseo de sobresalir en los entrenamientos.

“Molina me gustó lo que hizo el otro día en el partido contra Uruguay. ‘Moli’ es un jugador que desde el año pasado. Cuando me lo traje al primer microciclo, me gustó lo que hacía; cómo entrenaba y las presentaciones que tenía”, enfatizó Alfaro en conferencia de prensa de este miércoles.

El estratega destacó la polifuncionalidad del jugador en el terreno de juego y cómo se adaptó rápidamente a las indicaciones que le dio en las prácticas.

“En su equipo (Guanacasteca) jugaba más como stopper izquierdo, en una posición de líbero. Es un chico con el que uno empieza a hablar y es muy receptivo y aplicado en ese sentido. La verdad jugó el otro día, no sé si fue su debut, con la camiseta de la Tricolor, con una edad bastante avanzada. Esa es la ventaja que uno tiene cuando trabaja, y puede conocer a los chicos y valorar sus características”, explicó Alfaro.

El seleccionador nacional indicó que Yeison actuó contra los charrúas con la ansiedad “de un chico de 20 años”, pero añadió que realizó un trabajo muy serio y de muy buena manera, sin verse afectado por el historial del rival.

Incluso el técnico Gustavo Alfaro mencionó que estaba probando a Yeison en otras posiciones en el campo, para potenciar sus cualidades. En Jicaral y Guanacasteca, Molina además de jugar como zaguero, también lo hizo como volante y hasta de delantero, aprovechando sus 1.80 metros de estatura.

“En los entrenamientos lo probamos como volante central y lo ha hecho realmente bien. En la conferencia anterior, cuando me preguntaron por las posiciones de Orlando Galo y Brandon Aguilera, expliqué cuáles son sus funciones y que tenía dos volantes de marca. Con Molina venimos trabajando también como líbero, eventualmente en una línea de tres, y me ha mostrado cosas muy satisfactorias”, dijo Alfaro.