“Siempre me he caracterizado por ir bien arriba, desde que jugaba en canchas abiertas. Es una de mis virtudes. Empecé en mi pueblo, en Pilas de Bejuco en Nandayure, y con 20 años un árbitro me recomendó a Jicaral y el técnico Rónald Macho Mora me dio la oportunidad. Aquí estamos desde hace tres años, luchando por llegar a la Primera División”, comentó Molina.