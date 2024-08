El extraño llamado de Joseph Mora a la Selección Nacional

La Selección Nacional de Costa Rica prepara su regreso a las canchas. Veinticinco jugadores fueron convocados por Claudio Vivas, técnico interino de la Tricolor.

Entre los llamados por Vivas hay un nombre que genera cierta duda, o al menos resulta extraño, porque el jugador lleva 22 días sin actuar con su equipo.

Se trata de Joseph Mora, lateral izquierdo del Deportivo Saprissa, quien se lesionó en la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El seis de este mes, los morados enfrentaron de visita al Managua de Nicaragua, y desde ese momento, Mora ha estado ausente en los partidos disputados por su equipo.

Luego de ese compromiso, Saprissa tuvo tres salidas seguidas: contra Herediano, Santa Ana y el Real Estelí en la Copa Centroamericana. Además, el sábado anterior, recibió a Cartaginés, y Joseph no estuvo ni en la banca en ninguno de los cuatro juegos.

Pese a no tener participación en su club, Claudio Vivas tomó en cuenta a Joseph para los partidos contra Guadalupe, en el Estadio Nacional, el próximo jueves 5 de setiembre, y la visita frente a Guatemala, el 9 de setiembre.

“Sufrí un desgarro en el isquiotibial (parte posterior del muslo). Son cosas que pasan, y me he puesto al cien por ciento a trabajar para estar recuperado lo más pronto posible”, le dijo Joseph a La Nación el jueves de la semana pasada, durante la presentación de los nuevos uniformes de Saprissa.

Joseph afirmó en la actividad que estaba cerca de volver a los entrenamientos y deseaba retornar lo antes posible, pero agregó que todo a su tiempo y bien hecho.

Pese a que estuvo lesionado y tiene 22 días de no jugar con el Deportivo Saprissa, Joseph Mora fue llamado a la Selección de Costa Rica. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

Ante lo expresado, se le consultó si se veía nuevamente en la Selección. Mora estuvo con el equipo en la Copa América que se disputó en Estados Unidos.

“Vamos a valorar cómo progresa la lesión; no te podría decir que sí voy a estar o no. Estoy enfocado en recuperarme lo antes posible, hacer cada uno de los tratamientos que debo hacer y, después de eso, mentalizarme en llegar bien y volver a retomar lo que he hecho”, señaló Joseph hace siete días.

Joseph añadió que desea estar bien y dar lo mejor. Para él, el deportista debe irse tranquilo a la casa con lo que ha hecho, le salgan o no las cosas.

“Siempre me esfuerzo por ser mejor jugador, por aportarle al grupo, por disfrutar el fútbol. Valoro mucho mis detalles, corrijo lo que tenga que corregir, porque siempre quiero dar lo mejor”, destacó Joseph Mora.

En la Copa América, Joseph Mora ingresó de cambio contra Brasil al minuto 90+2. Frente a Colombia, entró al minuto 46 y fue titular ante Paraguay, contra quien jugó 88 minutos; en su lugar, entró Julio Cascante.