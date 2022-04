De la Selección depende que ingresen al menos $9 millones al fútbol tico

Si quedaba alguna duda de lo trascendental que es para el fútbol de Costa Rica clasificar al Mundial de Catar 2022, el premio que dio a conocer la FIFA este viernes, para los equipos participantes, acentúa la urgencia de estar sí o sí en la Copa del Mundo: de la Selección Nacional depende que ingresen $9 millones (¢6.010 millones) como mínimo, solo por meterse entre los 32 competidores.

[ uis Fernando Suárez: ‘Costa Rica no está para escoger, está para ser escogido’ ]

La cifra supera en $1 millón el monto que recibieron todos los combinados que estuvieron en la fase de grupos en Rusia 2018 (a cada país se le acreditaron $8 millones solo por llegar). En total, el ente que rige el balompié mundial entregará $440 millones en Catar y hay más incentivos si se pasa de fase, por ejemplo: el campeón se garantizará $42 millones al levantar el cetro, comunicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El dinero que le entraría al balompié nacional beneficiaría a todos las ligas afiliadas a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Es decir, los clubes masculinos de la Primera División, la Liga de Ascenso, la Liga Femenina, Fútbol Playa, Futsal y Liga Nacional de Fútbol Aficionado. Es por esto, que se ve como una gran necesidad superar a Nueva Zelanda en el repechaje que se disputará el 14 de junio a partido único en Doha, sino, todas estas disciplinas no percibirían nada y se generaría un estancamiento.

Contrario a lo que se podría pensar, Gustavo Araya, secretario general de la Federación, aclaró que de este monto millonario que otorga FIFA nada se queda en las arcas de la Fedefútbol. Sin embargo, de esta suma se suelen sacar los premios para cuerpo técnico, jugadores y los gastos administrativos por asistir a la Copa (invitados y otros rubros más).

La Selección de Costa Rica cerró el octagonal de Concacaf en el cuarto lugar, tras una segunda vuelta espectacular, y se garantizó el repechaje ante Nueva Zelanda. (Rafael Pacheco Granados)

“Nada del premio del Mundial le llega a la Federación, este dinero se reparte directamente entre las diferentes ligas asociadas a la Federación Costarricense de Fútbol y es para el desarrollo del fútbol en sus diferentes modalidades. Sin embargo, aclaro que la Federación como tal no percibe un solo dólar del premio. Quisiera que esto cambiara, pero no lo defino yo, sino que lo determina la asamblea, es algo que tendrían que discutir ellos, pero no está en la mesa”, señaló la semana anterior Araya, tras consulta de este medio.

Adicional al premio por clasificar, si la Tricolor se impone ante los neozelandeses también se le depositarán $1,5 millones (¢1.001 millones) antes de la competición, pero esto es exclusivo para cubrir gastos derivados de los preparativos. La cifra es la misma de hace cuatro años.

Precisamente, antes de la competencia en Rusia 2018 los asambleistas de la Fedefútbol habían establecido que Unafut se dejara el 54% del monto que entregó FIFA, una vez hecha la liquidación de los gastos aprobados en aquel momento. Mientras que el el 23% le tocó a Ascenso, 10% a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, 5% a la Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica, 5% Liga de Fútbol Sala y 3% a la Liga de Fútbol Playa.

[ Técnico de España solo conoce la naturaleza de Costa Rica ]

De momento no se ha dado a conocer cómo se repartirán los dineros si se avanza a Catar 2022, pero los porcentajes serían muy similares.

Por otra parte, hay que aclarar que la FIFA también entrega sumas millonarias a los clubes que aportan jugadores a la Selección, pero esto es un tema aparte y beneficia exclusivamente a cada equipo. Por cada futbolista FIFA estima una suma diaria desde un par de semanas previas y hasta que termine la participación de la figura en la justa.

Distribución de los premios para el Mundial de Catar 2022:

Campeón: $ 42 millones.

Subcampeón: $ 30 millones.

Tercer puesto: $ 27 millones.

Cuarto puesto: $ 25 millones

5.º – 8.º puesto: $ 68 millones ($ 17 millones por equipo)

9.º – 16.º puesto: $ 104 millones ($ 13 millones por equipo)

17.º – 32.º puesto: $ 144 millones ($ 9 millones por equipo)