Cartaginés le da a Marcel Hernández lo que en Alajuelense nunca consiguió

De entrada, en Cartaginés es titular inamovible y nadie lo discute, situación que no pasaba en Alajuelense, principalmente en el cierre de su etapa con los manudos. Sin embargo, esta no es la mayor diferencia del Marcel Hernández de los brumosos, con el que estuvo en la Liga: lo que realmente pasa es que los blanquiazules le dan libertades que el cubano no tuvo antes.

La posición que ocupa es la misma, es el “9″ del equipo, pero el técnico Géiner Segura le dio un rol distinto o más bien, lo soltó para que se mueva por todo el frente del ataque, baje al medio, acarreé balones o se tire al costado, siempre con una responsabilidad táctica, no obstante, con permiso para rotar de puesto.

Segura detalló lo que pasa hoy en día con Hernández y lo que anteriormente sucedía con el futbolista. Según el estratega de la Vieja Metrópoli hay que saberlo aprovechar más y es en lo que se enfoca. Luego de dos fechas, el isleño suma un gol y participó directamente en tres de los cuatro que tiene el equipo en el Clausura 2022, aunque podría sumar más festejos, de no ser porque aún le falta precisión.

“Por la inteligencia que tiene, Marcel entiende muy rápido el juego y acá tratamos de potenciarlo y principalmente no queremos a un futbolista estático, sino que sea más participativo; es una de las virtudes que tiene y acá las aprovechamos. Bajo la libertad que le damos, también tendrá que tomar algunas decisiones pensando en la parte táctica del equipo. Sin embargo, no vamos a amarrar a ningún un jugador; por el contrario, tenemos que potenciarlo y sacarle mucho provecho a las condiciones que tiene Marcel”, explicó el estratega, luego de que este medio le consultara por las diferencias de lo que hacía antes el isleño y lo que le solicita él.

El cubano Marcel Hernández suma un gol con Cartaginés en el Clausura 2022 y en tan solo dos partidos tras su regreso llegó a una cifra histórica en el club. (Rafael Pacheco Granados)

Además, el timonel añadió que en su plan utilizan solo un atacante para ganar hombres en la media y así nutrir mejor a Marcel. Bajo su concepto, esto abre espacios y el equipo entiende que cuenta con un referente que hay que nutrir.

“A nivel colectivo hay que generarle mucho a él (Marcel). Queremos que el futbolista sienta esa responsabilidad de cumplir con el plan de juego, pero sin quitarle el principio de libertad. Creo que Marcel, con su experiencia, lo está haciendo bien y está potenciando mucho lo colectivo para la generación de juego y así llegar bien armados al último tercio, que es lo que más cuesta”, comentó.

Con los rojinegros también ocurría algo que no sucede en la Vieja Metrópoli y es que Hernández compartía en ofensiva con Gabriel Torres o Johan Venegas, mientras que si pensaba en bajar a la media, se topaba con Bryan Ruiz o Celso Borges o Aarón Suárez, entre otros. Sumado esto, la presión era mucho mayor, aunque aún así consiguió 20 tantos y 13 asistencias en 51 partidos con el León.

En Cartaginés sus compañeros comprenden que deben girar en torno a lo que hace su ariete y ajustar su posición para que puedan sorprender con él. Mientras, con los erizos era más un centro delantero de área.

“Sabemos los números que da Marcel, es un delantero que anota mucho y debemos generarle opciones, que esté claro frente al marco y principalmente que pueda estar en la zona donde él sabe pesar”, recalcó Dylan Flores.

Aún en deuda

Más allá de que Marcel Hernández suma un gol con Cartaginés, ya se convirtió en el máximo anotador extranjero de los brumosos (60 tantos) e influyó en tres de las cuatro anotaciones del equipo, aún está en deuda y se espera más de él.

El cubano falló dos mano a mano claros ante Guadalupe, en la fecha uno, y también pecó en dos ocasiones inmejorables frente a Pérez Zeledón, en la jornada dos. Por las expectativas que lo rodean, este tipo de situaciones tan favorables deben terminar en el fondo de las redes y es ahí donde le falta un poco de paciencia y más tranquilidad.

Luego de dos partidos, Marcel contabiliza 10 disparos totales, más que nadie en el equipo, con cinco directos y cinco desviados. Igualmente, es el que más faltas ha sacado, con otras cinco.

Este sábado se le presenta una oportunidad idónea para mejor sus números, ya que se visitará a Saprissa a las 8 p. m. Por mucho, el Monstruo es su víctima favorita, al punto que lo castigó 10 veces con la camiseta brumosa. Pese a que con la Liga apenas le abombó las redes una vez, todo parece ser muy distinto para el isleño.