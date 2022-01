Géiner Segura reconoce cargar un peso mucho más grande en Cartaginés

¿Siente que en este torneo se le mide diferente a Cartaginés y que este equipo debe jugar mejor por el plantel que tiene?

El Cartaginés siempre tendrá la exigencia de estar entre los cuatro mejores. Es claro que en el torneo anterior fracasamos al no clasificar y no hay duda que en este torneo serán más exigentes con nosotros, porque debemos lograr el objetivo de avanzar.

De igual forma, recalco que sin importar el plantel que tenga este club, debe estar en las instancias finales, porque es un equipo grande y esas son las exigencias que hay. Tenemos una buena planilla, podemos pelear y esperamos consolidarnos en la posición en la que queremos.

¿Géiner Segura tiene más presión en este campeonato?

Me han castigado porque algunos dicen que tengo tres torneos acá, pero no es así, porque cuando llegué fue a cerrar un campeonato en el que quedaban tres partidos, luego de que sacaron al técnico anterior.

”Lo que acepto es que tengo y tenemos la presión de clasificar, porque ya fracasamos una vez. Estamos muy comprometidos por el esfuerzo que hace el presidente y su hijo, además, nuestra afición es exigente, los medios son exigentes y en este campeonato debemos hacer un esfuerzo enorme porque hay que clasificar sí o sí.

Géiner Segura vivió desde las graderías el triunfo de Cartaginés ante Pérez Zeledón, en la fecha dos del Torneo de Clausura 2022. Segura fue expulsado en la primera jornada. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuánta confianza le da el tema de los refuerzos y su nivel?

Las incorporaciones para este torneo fueron pensando en nuestro modelo de juego. Michael Barrantes tiene recursos muy buenos y nos puede potenciar al equipo. Me alegra mucho también que Marcel Hernández encontrara la anotación, además, también me pone contento que Marcel se convirtió en el extranjero con más goles en la historia del club (60 tantos). Vamos a potenciar al equipo para darle más alternativas a Hernández y a todos.

”Marcel tiene mucha motivación, por eso vino acá y que se encontrara con el gol es importante”.

Su equipo genera mucho, pero le sigue costando concretar y no es algo nuevo. ¿Cómo se da ese paso para no sufrir tanto?

Estamos dando mucho trabajo y variables al sistema para llegar al último cuarto del rival, pero en esa última jugada antes de anotar entra la toma de decisiones y necesitamos que sean buenas. Lo más importante es que el equipo lograr crear muchas acciones, pero uno quisiera un marcador más abultado y no terminar sufriendo. Es evidente que el rival al verse con posibilidades va creciendo y es lo que no podemos permitir.

”Vamos a darle énfasis a este tema de la toma de decisiones, porque reitero que el equipo sí llega y genera bastante peligro”.

¿Cómo fue el trabajo con los laterales novatos previo a este partido ante Pérez Zeledón?

José Luis Quirós sí tiene más experiencia, pero Mikel González no tanta. A estos dos muchachos tratamos de darles seguridad, que fueran de menos a más y valoramos mucho su trabajo y su esfuerzo. En realidad todo el equipo está haciendo un gran esfuerzo, porque tenemos a jugadores lesionados, con covid y suspendidos. Fue un partido durísimo, pero sacamos el resultado.

¿Le falta concentración a los equipos en los primeros minutos?

Hemos hablado de estar más concentrados, porque de nuevo nos pasó que generamos una acción clara y luego de eso nos marcaron. De igual forma, me agrada que la esencia del Cartaginés se vio en los dos primeros partidos y aunque me gustaría que mucho de lo que generamos terminara en gol, pues no se ha dado así. Lo que sí me deja satisfecho es que tenemos mucho peso en ataque y no es algo aislado, pero debemos buscar más efectividad.