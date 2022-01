Bryan Ruiz siempre sí en la Selección... Christian Bolaños también

A lo largo de los siete meses que tiene Luis Fernando Suárez al frente de la Selección de Costa Rica me ha costado entender muchas de sus decisiones y la verdad, difiero reiteradamente con él; aún no me explico muchos de sus planteamientos: qué pasó con Manfred Ugalde, por qué convocar a 71 jugadores en tan poco tiempo y a qué se debe que no llame a figuras que lo hacen bien como legionarios; pero al final, él tiene la última palabra. Sin embargo, hay un tema en el que lo respaldo plenamente y es en el caso de Bryan Ruiz, aunque me pasa todo lo contrario con Christian Bolaños.

Ya profundizaré en el tema de Bolaños, pero primero me quedaré con Ruiz. El timonel lo defiende a capa y espada, está en sus listas sin importar si juega o no con Alajuelense y siempre destaca su aporte dentro y fuera de la cancha. La verdad es que tiene toda la razón y sinceramente, Bryan no tiene la culpa de nada; por el contrario, siempre muestra disposición a estar y soporta cuestionamientos en ocasiones hasta infundados, pero lo que realmente pasa es que no hay nadie que por calidad y liderazgo lo saque de la Tricolor.

Incluso, para entender mejor lo que piensa la afición recurrí a algunos amigos cercanos que no soportan ver más al “10″ con la Sele, pese a que respetan su trayectoria, y las respuestas giran prácticamente siempre en que “está muy viejo” y su “edad ya no le da para competir”. Sin embargo esto es totalmente falso y es que a sus 36 años el capitán sigue siendo determinante y si se le sabe ubicar en la cancha, da resultados.

Insisto y estoy seguro que si de verdad Costa Rica contara con uno o dos futbolistas que se le acercaran mínimamente al aporte de Bryan, el propio Ruiz se iría sin problemas y cerraría su brillante capítulo en la Nacional. Es más, para convencer a los detractores del creativo, me voy a enfocar en lo que ha pasado solo en la presente octagonal y no en las grandes jugadas y los goles trascendentales del mediocampista a lo largo de su paso por la Sele y en el Mundial de Brasil 2014, en el que todos festejamos con él y gracias a él ante Italia y Grecia.

El capitán de la Selección Bryan Ruiz (10) marcó el gol del empate ante El Salvador, en el juego de la octagonal que terminó con gane 2 a 1 de Costa Rica en el Nacional. (JOHN DURAN)

Obviamente el fútbol tiene la particularidad de que la memoria es corta de la afición, pero hagamos un pequeño esfuerzo de lo que ocurrió hace muy pocos meses. Costa Rica solo tiene dos victorias en la presente eliminatoria, una fue ante Honduras y todos nos quedamos Gerson Torres, quien marcó la anotación del gane 2 a 1, pero el que recuperó el balón en la mitad de la cancha, chocó dos veces y empezó la jugada fue Ruiz. Además, el otro triunfo fue frente a El Salvador (2 a 1) y adivinen qué pasó: Bryan fue quien apareció en el instante más caótico, cuando se perdía 1 a 1 y con otro cabezazo memorable puso el 1 a 1.

Ahora, el tema de su falta de ritmo nadie puede ocultarlo, pero esto es culpa de Alajuelense. Si bien, Aarón Suárez es un gran prospecto y a sus 19 años tiene un futuro prometedor por delante, esto no implica que Ruiz ya no pueda jugar o que se le puedan dar solo tres o cinco minutos; todo lo contrario, pueden compartir cancha o Suárez puede relevar al capitán luego de unos buenos 40 minutos o más que Bryan aún resiste con intensidad. El “10″ merece el respeto que le da el técnico de la Selección y no las críticas infundadas y el relegarlo al banco sin razón.

Factura muy cara a Bolaños

No me he olvidado de Bolaños, de inmediato voy con él. Justo en este tema es donde considero que Suárez se contradice y hasta siento, una opinión muy personal, que se contiene y no quiere o no puede decir toda la verdad del por qué lo borró de sus convocatorias.

Si es por nivel, Christian fue el mejor jugador del torneo local en el semestre anterior, con seis goles, cuatro asistencias y 19 partidos como titular. Es más, se acopló a jugar por el centro y lo hizo mejor que por la banda derecha. En este nuevo puesto hasta ofrece más variantes en una Sele en la que no abundan mediocampistas con propiedad para acompañar al delantero, filtrar un pase o combinarse para anotar.

Si es por edad, jamás, porque tiene solo un año más que Ruiz (36 contra 37) y ni qué decir en regularidad y ritmo. En experiencia están empatados en todo, con mundiales a cuestas y cientos de partidos como legionarios en Europa, lo mismo en liderazgo y peso con la camiseta de la Tricolor.

Es decir, solo veo una razón para que Suárez no llame a Bolaños y fueron las críticas que realizó el jugador hacia la Fedefútbol, algunos dirigentes y hasta propios futbolistas que pasaron sin pena ni gloria. Sin duda que en la Federación no olvidan que Christian recalcó que la Sele se maneja como una pulpería y que hay gente que no la aprecia: “Hay que ver quién se suda la camiseta, quién merece estar, no llamar por llamar. Hoy llaman por llamar y estamos viendo las consecuencias, no es justo que la vean como equipo de barrio”, dijo el saprissista en octubre.

El timonel colombiano no pudo dar una sola razón clara y futbolística para no llamar a Bola y esto me lleva a pensar que a Bola le cobraron ser directo y crítico.

Clasificar al Mundial de Catar es toda una odisea, si tomamos en cuenta la crítica condición en la que estamos, pero yo sin duda que iría a cualquier batalla siempre con Ruiz y Bolaños. Los veteranos no tiene la culpa que los juveniles no den la talla y no logren sacar a la mejor generación de la Tricolor.