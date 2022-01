Luis Fernando Suárez tiene una razón para seguir creyendo en la ‘Sele’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, sabe que no existe el más mínimo margen de error en la eliminatoria rumbo a Catar y que si se quiere seguir con vida es urgente ganarle sí o sí a Panamá en el Estadio Nacional este jueves (8:05 p. m.). El timonel fue honesto, reconoció que la Tricolor no ha mostrado su mejor cara en las ocho fechas anteriores y también que los canaleros llegan en mejor momento, pero de igual forma, defendió su trabajo, la evolución de la Tricolor y explicó por qué se debe seguir creyendo en ir a la Copa del Mundo.

¿Por qué se debe seguir creyendo en la Selección que dirige?

Por que se ha mejorado continuamente. Es cierto que tenemos muchas deficiencias, pero partido a partido hemos mejorado. Lo que estamos buscando es esa mejora en la zona de ataque, donde más falencias hemos tenido, pero en cada entrenamiento hemos corregido y veo una mejora real y por esto considero que sí se debe creer.

¿Cómo ve al grupo de cara a este juego tan importante?

Lo que más me ha gustado del grupo es quelos jugadores son conscientes de lo que se necesita y de la importancia de este partido. Tengo jugadores inteligentes, que saben lo que significa este compromiso, cómo se debe jugar y cómo afrontarlo. Esto le da una confianza a uno de cómo van a responder, porque el grupo siempre habla de lo que se está jugando en este choque.

¿A qué juega la Selección?

Cada partido tiene una propuesta estratégica. Lo que queremos es que ellos conozcan bien nuestra idea, hemos propuesto cosas nuevas, refrescado lo que pretendemos y el buscar ese lenguaje común nos ayuda mucho a que el equipo lo aplique en la cancha. Los microciclos nos han ayudado a que exista una mejor compenetración entre líneas de nuestra propuesta.

¿Qué tanto le preocupa la baja de Ricardo Blanco?

Es lamentable lo de Ricardo, pero son situaciones del fútbol y con todas estas cosas tenemos que contar; incluso también debemos lidiar ahora con la covid-19. El lateral natural que está en lista es Keysher Fuller y seguramente estará mañana (jueves). Luego estoy viendo opciones dentro de la Selección y uno es Orlando Galo, otro Youstin Salas y son las alternativas que de momento tenemos en la convocatoria.

Costa Rica vs Honduras 16/11/2021 Estadio Nacional, La Sabana. La Selección Nacional de Costa Rica recibió a su similar de Honduras, en el partido de cierre de la primera fase de la octagonal final de Concacaf, rumbo al Mundial Qatar 2022. Luis Fernando Suárez, director técnico de La Sele. (Rafael Pacheco Granados)

Ante la lesión de Ricardo Blanco, ¿Cristian Gamboa puede ser convocado?

Fui claro con el caso de Cristian Gamboa. Él me habló de su problema en la cadera, que es una situación crónica y me explicó su temor de no poder responder bien ante la exigencia de una eliminatoria en la que se juega cada dos días. Además, tiene el temor de no estar bien de salud si algo ocurre con esta dolencia y hay que respetarlo.

¿Qué le ocupa de Panamá?

Es un muy buen equipo. Con toda justicia está donde está, porque lo ha hecho bien en casa y visita. Está bien organizado en lo táctico, defiende bien, de local hace mucha presión y tiene intensidad, mientras que de visitante sabe jugar de contra. Hay que tenerle cuidado, respetarlo por todo lo que ha conseguido y sabemos que emotivamente están con una fortaleza grande.

¿Cómo valora el trabajo en la zona defensiva con los sustitutos de los lesionados?

Lo más importante e interesante que se ha dado en estos meses con los microciclos es que hemos trabajado un poco como un club, haciendo muchos trabajos tácticos ofensivos y defensivos. Independientemente del nombre, cada uno sabe qué hacer y los jugadores han entendido a qué estamos jugando, para esto han servido los microciclos y por lo mismo digo que hemos aprovechado el tiempo.

Por la urgencia que existe, ¿hay que buscar el triunfo como sea?

La mejor manera de buscar el triunfo es con buenas formas. Una cosa tiene que llevar a la otra y con los equipos que he dirigido siempre he buscado merecer los resultados y esto se hace demostrando en el campo lo mejor, tanto en ataque como en defensa.

¿La Selección ha mejorado lo suficiente desde el primer partido contra Panamá?

Fue el primer partido en la eliminatoria y ese juego nos enseñó muchas cosas de Panamá, lo fuerte que es y que no solo había que mirar a México o Estados Unidos. Esa enseñanza que tuvimos nos servirá mucho para el juego en el Nacional.

¿La ofensiva ha evolucionado lo suficiente?

Sí ha evolucionado, pero le falta mucho más. Falta una mejor cohesión entre líneas para ser mejores y lograr lo que pretendemos en ataque. Aunque hay progreso, nos falta mucho más.

¿Este es el partido eliminatorio más trascendental en su carrera?

Todos son importantes y cada uno tiene un valor incalculable. No sería capaz de decir que uno vale más que otro; para mí un partido eliminatorio es tan importante como un país. Al final todo un país quiere un resultado y se ilusiona con esto. Cuando uno se pone la camiseta de una selección debe entregarse en pleno.

¿La formación y el parado táctico será muy similar al que vimos ante Honduras?

Todo partido es diferente, exige estrategias y nombres diferentes. Por ejemplo, ahora no estará Óscar Duarte por lesión y tendremos que hacer cambios, pero lo que no debe cambiar es la disposición anímica, la entrega y ese coraje que se vio contra Honduras. Sabemos lo que nos jugamos y conocemos que ganar nos pone cerca de Panamá en la tabla, así que hay que entregarlo todo.

¿Se puede sorprender con algo?

Siempre uno tiene que buscar sorprender y es algo lógico. En un partido hay talento, pero también estrategias y uno debe hacer movimientos para sorprender. Reconociendo lo que tiene el rival, uno también tiene que ver la manera de que los jugadores de uno no se vean sorprendidos y esto también es importante. En esto priva más la cabeza y las decisiones que se toman, así que para esto se necesita ser muy inteligente.

¿Panamá es más fuerte y favorito ante Costa Rica?

Panamá está jugando muy bien y enfrentarlo y ganarle nos dará mucha tranquilidad para saber que estamos en buen camino. Tenemos que mejorar mucho con respecto al primer juego contra Panamá, en el que estuvimos mayoritariamente enfocados en defender y nos faltó en la parte ofensiva.

El técnico rival advirtió que va a jugar de tú a tú ante Costa Rica. ¿Piensa que será así?

Sus palabras deben ser ciertas. Es un equipo que hace bien las cosas, entiende el juego y tiene una propuesta buena, así que si el técnico lo dijo es porque es así.