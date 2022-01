Joven de la Selección acepta deuda de su generación pero pide más espacio

Sin lugar a dudas, una de las generaciones más en deuda en la Selección Nacional es la de jugadores que tienen entre 22 y 25 años en la actualidad, tanto por lo que dejaron de hacer en los combinados menores, como por no tomar el rol protagónico en la Mayor y consumar el recambio que tanto se pide.

[ La generación perdida de la Selección genera un gran hueco sin tapar ]

Justo en un momento crítico, en el que se la Nacional se juega sus últimos chances para llegar al Mundial de Catar 2022, uno de los jóvenes de esta camada acepta los señalamientos que se les hacen, pero pide más espacio y defiende que están listos para responder ante Panamá (27 de enero) y en el momento que se les necesite.

Gerson Torres (24 años) marcó el gol del gane ante Honduras en la fecha anterior de la octagonal (2 a 1), su primer tanto en una eliminatoria, y de cara al compromiso con los canaleros afirma que es tiempo de que los más nuevos también asuman la responsabilidad y carguen con el peso que por muchos años han tenido quienes estuvieron en Brasil 2014 y Rusia 2018.

“La Selección viene del Mundial de Brasil 2014, del de Rusia 2018 y ahora nos están dando un poco más de chance a nosotros (jóvenes) que es nuestra primera eliminatoria. Queremos ir al próximo Mundial, venimos trabajando de la mejor manera y los jóvenes debemos demostrar por qué nos llaman, por qué estamos acá y hacer lo mejor posible para clasificar. El gol ante Honduras me marcó mucho, fue una anotación importante, fue mi primer partido en eliminatoria y se dio esto, así que me da mucha confianza. Vale mucho para mi carrera”, explicó el volante de Herediano.

Selección Nacional Gerson Torres marcó el gol del gane de la Selección ante Honduras, en la fecha ocho de la octagonal rumbo a Catar y esto le valió para seguir siendo llamado por Luis Fernando Suárez. (Fedefútbol)

Torres sabe muy bien que sería una catástrofe futbolística no asistir a Catar, eso sí, también tiene claro que los más perjudicados serían figuras como él, quienes tratan de trascender y consolidarse en el exterior.

“Voy a cumplir 25, tan joven no soy y en esto del fútbol la edad que tengo es para que esté más consolidado. Para nosotros los jóvenes es muy importante ir al Mundial, así podemos mantener un proceso y que entren otros nuevos valores más a la Selección... En otros procesos ha hecho falta que nos den más responsabilidad a los jóvenes, porque somos los que venimos de abajo, los que debemos de darle un futuro a la Selección y siento que nos pueden dar más peso a nosotros. Creo que nos ha ido bien a los jóvenes, estamos sacando la cara y nos sentimos contentos”, agregó el florense.

Si bien el técnico Luis Fernando Suárez le abrió espacio y puso como estelares en los duelos del octogonal a juveniles como Aarón Suárez (19 años), Jewison Bennette (17) y Orlando Galo (21), aún falta que otros talentos como Rándall Leal (25) y el propio Gerson tengan más constancia y se apoderen del puesto.

[ Francisco Calvo se saca de la cabeza el tema de su futuro y avisa a Panamá: ‘Van a sufrir’ ]

Incluso, futbolistas que tuvieron buenos destellos en la Nacional hoy en día brillan por su ausencia, como Luis Díaz (23), Allan Cruz (25), Ian Smith (23), Alexis Gamboa (22), Pablo Arboine (23) y Jimmy Marín (24), por citar algunos.

“Si a uno le dan 10 o 15 minutos tiene que aprovecharlos al máximo. Ahorita me están dando la oportunidad de estar en la Selección, estoy contento y trato de hacer las cosas bien. Los demás jóvenes que están acá se siente igual, todos intentamos dar lo mejor y en mi caso estoy levantando la mano siempre, desde que juego en Herediano estoy buscando que me llamen y ahora que estoy acá doy mi máximo esfuerzo para que me tomen en cuenta”, indicó el rojiamarillo.

Torres destacó la confianza que les transmite Suárez y el cambio que se vive con el técnico al frente. A su parecer, este es el momento que deben aprovechar. Además, recalcó que figuras de más experiencia como Bryan Ruiz, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Francisco Calvo y Kendall Waston están muy cerca de ellos, los aconsejan y tratan de guiarlos.