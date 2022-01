Francisco Calvo se saca de la cabeza el tema de su futuro y avisa a Panamá: ‘Van a sufrir’

Francisco Calvo ya no tiene que pensar en lo que pasará con su futuro y cuál será su nueva casa; finalmente todo quedó definido para él y ahora se puede enfocar al 100% en la Selección y los juegos cruciales ante Panamá (jueves 27), México (30 de enero) y Jamaica (2 de febrero). Por más que se le llegó a vincular con Saprissa, Alajuelense y otros clubes a nivel internacional, se mantendrá en la MLS de los Estados Unidos.

Selección Nacional Francisco Calvo realizó todo el microciclo de la Selección previo a los partidos ante Panamá, México y Jamaica y se perfila a ser el titular en la defensa.

Calvo reconoció que tiene todo listo para firmar con el San Jose Earthquakes y solo le faltan detalles mínimos. Esta noticia le llega en el mejor momento, ya que pasó dos meses con mucha incertidumbre y por más que intentaba enfocarse solo en la Tricolor, le era imposible no tener este detalle en su cabeza.

“Estoy cerca de firmar con el San Jose Earthquakes y espero sacar la noticia muy pronto, solo faltan detalles para concretar mi futuro... Fueron meses o días de incertidumbre, porque cuando uno no tiene un contrato asegurado es complicado. Quedé libre en noviembre y fue bastante larga la espera, porque el mercado abría hasta enero. Tuve opciones en la mesa, pero si concreto lo de San Jose, sin duda que es lo mejor para mí y para mi familia. Tengo 29 años, aún no estoy tan viejo y con 30 o 31 aún puedo rendir a un buen nivel e igual tengo el reto de jugar en otra liga”, señaló el defensor.

Calvo se refugió en la Nacional tras quedar libre del Chicago Fire, participó en los microciclos de diciembre y enero, por lo que pese a no tener un partido oficial desde noviembre, recalcó que está listo y no le pesará la falta de ritmo.

El central fue titular en los ocho compromisos de la eliminatoria, es de los pocos que no se perdió un solo minuto y siempre que habla de la Nacional suele recalcar ese orgullo y sacrificio que se debe tener cuando se ponen la camiseta del país. Es más, aprovechó para enviar un mensaje claro a los panameños, de cara al enfrentamiento trascendental del jueves en la Joya de La Sabana.

[ La generación perdida de la Selección genera un gran hueco sin tapar ]

“No he dejado de entrenar en ningún momento, porque sabía lo que se venía. Me tomé unas vacaciones, pero siempre estuve entrenando, porque tampoco tenía definido mi futuro. Igual, el ritmo de partido es diferente, pero me siento preparado y ya he pasado por algo similar en la eliminatoria. No me da miedo el reto... Sabemos el tipo de partido que se viene el jueves, es muy importante y para que nos vengan a ganar en casa van a tener que sufrir. El Estadio Nacional tiene que respetarse y en nuestra casa el que debe ganar es Costa Rica”, manifestó Francisco.

El zaguero también tuvo palabras para quienes cuestionan que no se ha dado un cambio generacional en la Sele y recalcó que: “Cada jugador tiene que demostrar para estar acá. Los técnicos tienen una labor difícil para convocar 23 o 25 jugadores y no es sencillo escoger entre tantos. Que la base de esta Selección sea la de Brasil 2014 y la de Rusia 2018 no es culpa de nosotros, sino que hay futbolistas que pueden dar un poco más y hacer ese cambio poco a poco. Cada jugador debe tratar de hacer lo mejor en su equipo, ganarse el puesto y convencer para llegar a la Selección”.

[ Dramática realidad de la Selección se destapó con cambio total tras Rusia 2018 ]

Calvo debutó en la Tricolor en el 2011, justo en la Copa de Oro y fue Ricardo La Volpe quien le abrió las puertas del combinado patrio, pese a que en aquel momento era desconocido que venía del fútbol universitario estadounidense y que apenas tenía 18 años. Luego de 11 años con la Nacional, el zaguero es estelar indiscutible y por lo mismo afirma que “este campo me ha costado muchísimo y espero no soltarlo y rendir al máximo”.

El defensor compartió que apuntan a sumar nueve puntos en esta triple fecha eliminatoria, aunque siete unidades sería muy bueno para seguir con vida. Eso sí, no hay dudas que el partido más trascendental es ante Panamá, si se toma en cuenta que la Sele es quinta en una octagonal que da tres puestos directos a Catar y uno más para el repechaje. Justo los canaleros son cuartos con cinco puntos más que Costa Rica y por lo mismo, este choque representa la última esperanza de los ticos.