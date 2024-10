‘A la Selección de Costa Rica se le nota falta de trabajo y que no tiene un modelo claro’

El técnico Marvin Solano ofreció un análisis exhaustivo del empate 1-1 entre la Selección de Costa Rica y Surinam, destacando una serie de falencias preocupantes. Datos reveladores muestran que la posesión de la Tricolor fue de apenas el 33%, con 173 pases precisos frente a los 451 del rival. La Sele solo generó tres remates directos y cinco desviados, mientras que Surinam logró seis disparos al arco y cuatro fuera.

Uno de los aspectos que más preocupa en la Selección de Costa Rica es el rendimiento de los laterales. Ariel Lassiter (11) fue el carrilero por izquierda frente a Surinam. (CLYDE BAPTISTE/STRAFFONIMAGES/CLYDE BAPTISTE)

Análisis del técnico Marvin Solano:

“El mejor jugador de Costa Rica fue el portero Patrick Sequeira, lo que refleja claramente lo que sucedió en el campo. Lo más alarmante es que no se percibe una evolución en el juego colectivo. Además, en lo individual hay jugadores que repiten partido tras partido sin mejorar su nivel. Es necesario crear mayor competencia interna para que los futbolistas comprendan que en la Selección deben rendir al máximo, y aquellos que no lo hagan, pese a las oportunidades, no deberían estar presentes en este momento.

”Al equipo se le nota que falta más trabajo y que no tiene un modelo de juego definido. Hay una media cancha que no recupera bien y tampoco crea fútbol, lo que deriva en que los atacantes tampoco sobresalgan.

”Si se valora lo que ha pasado en las últimas presentaciones y lo hecho en Surinam, la Nacional va para atrás, porque se mantienen las deficiencias en ofensiva y se la agregó un mal funcionamiento defensivo general, no solo de la línea del fondo.

”Con respecto a lo que ocurrió en Paramaribo, el planteamiento del técnico Claudio Vivas facilitó la labor del rival, porque la línea de tres del fondo dejó muchos espacios a sus espaldas, los laterales ni atacaron y tampoco defendieron; es decir, fue una zaga muy porosa. Es una secuencia de lo que viene pasando, que se ha tapado con algunos resultados buenos.

”Es cierto que con la expulsión de Josimar Alcocer se mejoró un poquito al armar dos líneas de cuatro, porque se llenaron más los espacios y la media quedó más poblada. No obstante, no se puede obviar que con 11 jugadores el rival también fue superior en todas sus líneas”.