Solo dos jugadores de la Selección de Costa Rica se salvan tras amargo empate ante Surinam

La Selección de Costa Rica apenas logró un empate 1-1 en su visita a Surinam, en la Liga de Naciones de la Concacaf. Una vez más, la Tricolor mostró dificultades en el ataque, una zona media desorientada y una defensa que no se vio tan sólida como en otras ocasiones.

Josimar Alcocer marcó el gol de la Selección de Costa Rica ante Surinam, pero luego cometió un error que complicó todo, en el duelo de la Liga de Naciones de la Concacaf. (CLYDE BAPTISTE/STRAFFONIMAGES/CLYDE BAPTISTE)

La situación se complicó con la lesión de Jefferson Brenes en la primera mitad y la expulsión de Josimar Alcocer en el minuto 51, lo que dejó al equipo con un jugador menos en un momento crucial del partido. Estos contratiempos agravaron el rendimiento del combinado nacional, que deberá mejorar de cara al partido del próximo martes 15 de octubre contra Guatemala, en el Estadio Nacional a las 6 p. m.

Nota y análisis del desempeño de los jugadores de la Selección de Costa Rica ante Surinam:

- Patrick Sequeira (8):

Muy buen nivel, seguro, con mucha confianza y con buenas salidas. Constante en su juego, tuvo acciones decisivas que permitieron sacar el empate. Puede dar más con el balón en los pies.

- Jeyland Mtichell (5):

Su nivel bajó, con respecto a lo que mostró en Copa América. Tuvo problemas con los balones a sus espaldas, no estuvo bien posicionado, su retroceso fue lento y falló en el gol. No se vio tan seguro en los duelos; mal con la pelota.

- Juan Pablo Vargas (6):

No se vio su liderazgo y su oficio. Debe de contribuir más con los futbolistas jóvenes, porque por su recorrido se espera que esté en otro nivel. Se le vio inseguro en la marca.

Costa Rica Surinam, 11/10/24. Foto: Prensa Fedefútbol

- Francisco Calvo (7):

Intentó darle salida al equipo, su actitud en defensiva y ofensiva fue buena y fue el más seguro de la zona central. Se mostró bien cuando le tocó desempeñarse como lateral izquierdo.

- Haxzel Quirós (5):

Poco aporte por su banda en las dos fases del juego. No se asoció en ofensiva y tampoco generó opciones con llegadas a línea de fondo. Dejó muchos espacios a su espalda, por lo que falló en lo colectivo e individual.

- Ariel Lassiter (5):

Deficiente en el uno contra uno, no pesó con su velocidad y tampoco se asoció con el central por su zona y esto generó muchos problemas. En ataque no sumó nada.

- Jefferson Brenes (5):

Estuvo muy solo en el medio campo, lo que le dificultó su labor. Intentó dar salida, pero sin buenos resultados y sufrió con la presión del rival. Un rendimiento discreto. Salió muy temprano por lesión (22′).

- Joel Campbell (6):

Jugó en una posición que no es la que mejor maneja, porque no es un volante mixto. No es un recuperador de balones y el estar tan lejos del área rival le quitó protagonismo. Se vio mejor por la banda porque tiene jerarquía y sostuvo la pelota.

- Warren Madrigal (5):

Colaboró muy poco con sus compañeros para un mejor funcionamiento colectivo. Dio un partido muy flojo, no se vio bien con balón, no explotó los espacios y defensivamente no fue solidario. Muy perdido.

- Josimar Alcocer (6):

Su jugada aislada del gol fue muy buena, porque acompañó, tuvo buena lectura y definió muy bien. Su rendimiento fue bajando y cometió errores que lo llevaron a la expulsión.

- Manfred Ugalde (6):

Fue anulado por los centrales rivales. Es difícil juzgar a un delantero con un equipo que no le genera fútbol y no lo acuerpa. No fue su mejor partido y lo más destacado que hizo fue la asistencia.

- Sebastián Acuña (5):

Estuvo muy enfocado en tapar espacios, tuvo que correr mucho al tener poca compañía en la zona media. No mostró el rendimiento que debe tener un jugador en su puesto, porque no alcanza con el despliegue físico; se necesita que pese con balón.

- Brandon Aguilera (5):

Dio una mano para cerrar el centro e intentó hacerse fuerte con Acuña. En ofensiva no ofreció nada y le fue imposible asociarse con sus compañeros para generar peligro o llegar al área rival.

- Alonso Martínez (5):

Entró con una buena disposición y luchó. Sin embargo, al estar muy solo su aporte fue bajo en un equipo que estaba enfocado en defender y no tenía generación.

- Álvaro Zamora (5):

No está en su mejor nivel. Su partido fue deficiente y no se pudo imponer en el uno contra uno, que es una de sus grandes virtudes. Trató de cerrar la banda.

- Kenneth Vargas (5):

No pesó en el partido. Su aporte en el juego fue muy poco, ya que la Selección solo estaba enfocada en sostener el empate y con su ingreso no cambió nada.