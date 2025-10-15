Selección de Costa Rica empieza a jugar desde ya el partido crucial contra Honduras: entradas, precios y cómo conseguirlas

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Fedefútbol anuncia precios accesibles para el partido de la Selección de Costa Rica contra Honduras, en la eliminatoria mundialista.

La Selección de Costa Rica se aferra a la convicción de que se encuentra a dos partidos de clasificar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Y desde las gradas, la afición juega un rol preponderante.

Primero, Miguel “Piojo” Herrera y sus hombres irán a Curazao para el partido del jueves 13 de noviembre contra Haití; mientras que el cierre del grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf será el martes 18 de noviembre, en el INS Estadio.

Desde el mediodía de este 15 de octubre y hasta el domingo 19, usted puede adquirir las entradas en preventa para ese duelo entre la Selección de Costa Rica y Honduras que se perfila como el partido de la verdad.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol), la preventa implica un 15% de descuento para los clientes del Banco Nacional que adquieran sus boletos durante este periodo.

Los precios se mantienen exactamente igual a los anteriores juegos eliminatorios. Por ejemplo, la entrada de sol tiene un valor regular de ¢7.000, pero durante la preventa costará ¢5.950, y pueden adquirirse en specialticket.net.

“Después del gran respaldo de más de 30.000 personas en el último partido en casa, estamos convencidos de que mientras más voces estén presentes en las gradas, más cerca estaremos de la clasificación”, reseñó la Federación en un comunicado oficial.

La afición empezó a recobrar la fe en la Selección de Costa Rica y si el partido contra Nicaragua se llenó el INS Estadio, lo mismo debería ocurrir para el pulso ante Honduras. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo más lógico sería pensar que ese partido entre la Selección de Costa Rica y Honduras se jugará a estadio lleno, y que las entradas se venderán rápido, así que no se quede sin su boleto para un encuentro eliminatorio que podría ser histórico.

Precio de las entradas para el partido Costa Rica vs. Honduras

Sol ¢7.000 (¢5.950 con el descuento en preventa).

Sombra: ¢9.000 (¢7.650 con el descuento en preventa).

Sombra preferencial: ¢10.500 (¢8.925 con el descuento en preventa).

Platea: ¢12.000 (¢10.200 con el descuento en preventa).

Platea preferencial: ¢13.500 (¢11.475 con el descuento en preventa).

Balcón: ¢15.500 (¢13.175 con el descuento en preventa).

Balcón preferencial: ¢17.000 (¢14.450 con el descuento en preventa).

Palco: ¢30.000 (¢25.500 con el descuento en preventa).

(*) El descuento en preventa aplica con las BN tarjetas.