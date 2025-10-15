Puro Deporte

Selección de Costa Rica empieza a jugar desde ya el partido crucial contra Honduras: entradas, precios y cómo conseguirlas

Desde este miércoles y hasta el domingo estará habilitada la preventa de entradas para el partido de la Selección de Costa Rica contra Honduras

Por Fanny Tayver Marín
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La Fedefútbol anuncia precios accesibles para el partido de la Selección de Costa Rica contra Honduras, en la eliminatoria mundialista. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

