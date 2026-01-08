Puro Deporte

¿Seguirá Bayron Mora de titular en la portería de Alajuelense? Así está la situación en el arco rojinegro

Bayron Mora se refiere a los nuevos desafíos de Liga Deportiva Alajuelense en la temporada que está a punto de iniciar

Por Fanny Tayver Marín
Bayron Mora sería el encargado de defender el marco de Liga Deportiva Alajuelense contra Liberia, en el arranque del Torneo de Clausura 2026.
Bayron Mora sería el encargado de defender el marco de Liga Deportiva Alajuelense contra Liberia, en el arranque del Torneo de Clausura 2026. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseBayron MoraClausura 2026
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

