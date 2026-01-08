¿Seguirá Bayron Mora de titular en la portería de Alajuelense? Así está la situación en el arco rojinegro

Bayron Mora sería el encargado de defender el marco de Liga Deportiva Alajuelense contra Liberia, en el arranque del Torneo de Clausura 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Liga Deportiva Alajuelense? Muy pronto. La cuenta regresiva comenzó, porque el jueves 15 de enero, el León se estrenará en el Torneo de Clausura 2026 frente al Municipal Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga posiblemente alinee como titular a Kenneth Vargas, pues ya tiene su pase internacional; pero el foco no estará solo en la ofensiva, sino también en los guantes de un joven portero que se convirtió en figura en partidos determinantes.

Todo indica que Bayron Mora será el encargado de custodiar el marco del campeón nacional en la jornada inaugural de un torneo que desde ya genera altas expectativas, viendo como todos los clubes están alistándose.

Washington Ortega continúa en su periodo de recuperación; el liguismo duerme tranquilo con los guardianes de su puerta.

A sus 22 años, Bayron Mora pasó de ser una promesa en la sombra a una revelación. A lo interno del equipo tenían confianza en él, pero al no jugar, no se sabía cómo respondería.

Su irrupción fue como un choque eléctrico. A pesar de la falta de ritmo competitivo al ver los partidos desde la suplencia, el joven oriundo de Paso Canoas que es formado en la cantera rojinegra, emergió del banquillo con la madurez de un veterano.

Demostró sus condiciones, sus reflejos y su fortaleza mental en partidos de máxima exigencia en el momento cumbre en el que la Liga se lo jugaba todo.

Su figura se agigantó cuando el club más lo necesitaba. Ahora, con el trofeo de Centroamérica y la 31 en las vitrinas del Salón París - Carlos Alvarado —como se llama el museo del estadio Alejandro Morera Soto— y esta corta fase de preparación en marcha, Bayron Mora reflexiona sobre lo vivido y la responsabilidad de lo que viene. Él presiente algo especial en Alajuelense.

“Lo ocurrido marca mucho para el grupo y para la institución. Sabemos lo que significa la Liga, que es una institución muy grande, con mucha historia, y ya hacía falta un título así.

”A mí en lo personal me marcó mucho, especialmente por la afición que nos impulsó de principio a fin y siempre creyó”, confesó Bayron Mora en charla con La Nación.

Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Pero también tiene muy presente que después de un semestre redondo para Alajuelense, absolutamente nadie en el equipo puede relajarse.

“Esto lo que generó fue más hambre, de querer más, pero paso a paso. La realidad es que desde hace tiempo, la Liga viene trabajando bien y no debemos cambiar lo que ha funcionado. Se debe mantener esa calma, esa paciencia y esa fe. Ser campeones nos despierta el querer más. Ya casi nos toca volver a competir y la ilusión siempre es la misma”, reflexionó Bayron Mora.

Además elogió el trabajo de Diego Cejas, como preparador de arqueros en Alajuelense, al decir que “de verdad que él tiene mucho mérito en esto, en que todos estemos bien”.

Del departamento de arqueros de la Liga se marchó Johnny Álvarez, quien ahora viste los colores de Sporting. Con ese movimiento, el tercer portero pasa a ser Daniel Velásquez, que también viene de la cantera.

Ya falta menos para el 15 de enero y cuando el árbitro pite el inicio del juego contra Liberia, Alajuelense no solo presentará su corona.

Lo más probable es que en la cancha tendrá como titular a Bayron Mora, un portero que da fe de que “el tiempo de Dios es perfecto”, y que siempre hay que estar listo para lo que sea.

